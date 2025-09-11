Bitcoin acelera tras el récord del precio del oro y despierta expectativas

Finanzas

Por revistaeyn.com El reciente salto del precio del oro a US$3.659 la onza troy en septiembre ha encendido las alarmas (y las esperanzas) en los mercados financieros —y no sólo entre los metales preciosos. Analistas y gestores de fondos observan con atención la posibilidad de que ese empuje se traslade, con un desfase temporal, al mercado de las criptomonedas, especialmente al bitcoin. Expertos consultados señalan que la demanda sostenida de activos refugio —impulsada por compras de bancos centrales y el creciente nerviosismo alrededor de la deuda global— explica el repunte del oro y alimenta la idea de un efecto espejo sobre bitcoin.

Algunos pronósticos optimistas calculan que, si se mantiene la dinámica, el precio de bitcoin podría situarse entre US$167.000 y US$185.000 en el cuarto trimestre de 2025. Según datos citados por Versan Aljarrah, de Black Swan Capitalist, apoyados por la investigación de Crescat Capital, varios bancos centrales hoy acumulan más oro que bonos del Tesoro de Estados Unidos —una proporción que no se veía desde mediados de los años noventa. Esa reconfiguración de reservas sería, en parte, la raíz del avance del metal y un síntoma de desconfianza hacia el sistema monetario tradicional. Por su parte, firmas como EndGame Macro han destacado que el metal precioso superó su máximo histórico ajustado por inflación desde 1980, cerrando un ciclo de cuatro décadas y medio. A ello se suman variables como el aumento de la deuda estadounidense, dudas sobre la trayectoria de la Reserva Federal y la tensión geopolítica, factores que refuerzan la preferencia por vehículos de protección de valor.