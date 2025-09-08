El Salvador: presidente Bukele anuncia compra de 21 bitcoins

Finanzas

La reserva de El Salvador de bitcoin aumentó a 6.313.18 bitcoins, equivalentes a US$701.413.557.

Por revistaeyn.com En plena celebración del cuarto aniversario de establecer al Bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador hizo un anuncio importante: la compra de 21 bitcoins. Por medio de su cuenta de X, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo este domingo, que se compraron el día 7 de septiembre y la misma aparece registrada a las 12:37 pm.

"Comprando 21 bitcoin por el día del Bitcoin", anunció Bukele, mientras la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, Stacy Herbert, celebró los cuatro años de la regulación.

La Oficina de Bitcoin también celebró el aniversario y mencionó como logro una "primera reserva estratégica de Bitcoin del mundo", además de un "marco establecido para los mercados de capital de bitcoin" y "80.000 servidores públicos certificados en bitcoin". Desde el inicio de la adopción del bitcoin se manifestó polémica pues el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos internacionales advirtieron sobre los riesgos fiscales, la volatilidad y la insuficiente consulta pública, e incluso recomendaron no adoptar bitcoin como moneda de curso legal.