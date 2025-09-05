Finanzas

A cuatro años del 'Experimento Bitcoin', El Salvador continúa entre los países que menos usan criptomonedas

El Salvador ocupa el puesto 89 de 151 naciones en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, de Chainalysis, según los volúmenes de transacciones de los países para diferentes tipos de servicios y protocolos de criptomonedas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com En septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en declarar al bitcoin moneda de curso legal, tras la aprobación por la Asamblea Legislativa impulsada por el presidente Nayib Bukele, una decisión que generó sorpresa internacional. Cuatro años después del comienzo del famoso experimento, a comienzos de 2025 se realizaron una serie de reformas a la Ley Bitcoin para que la criptomoneda sea de aceptación voluntaria en el país y que solamente los privados puedan realizar operaciones con ella.

Además, El Salvador continúa entre los últimos países que han adoptado las criptomonedas, según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, de Chainalysis que evalúa a 151 países según los volúmenes de transacciones de los países para diferentes tipos de servicios y protocolos de criptomonedas. De acuerdo con el reporte de Chainalysis, en 2021 (año de la adopción de la Ley Bitcoin) El Salvador ocupaba el puesto 89, luego, en el ranking de 2023 cayó al puesto 95, en 2024 bajó hasta el puesto 106. De hecho, de 36 países de la región de América Latina y el Caribe, El Salvador se ubicó en el puesto 15 del ranking de valor de criptomonedas recibidas en 2024, superado incluso por Panamá y Costa Rica. Sin embargo, en el reporte correspondiente a 2025 de Chainalysis, El Salvador se ha recuperado y volvió al puesto 89 de 151 países. "América Latina es la segunda región de más rápido crecimiento que estudiamos este año, con una tasa de crecimiento interanual de aproximadamente 42.5 %. Gran parte de este crecimiento ha sido impulsado por mercados de criptomonedas fuertes — pero decididamente diversos — en Venezuela, Argentina y Brasil", señaló Chainalysis en 2024.