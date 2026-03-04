BAC cerró 2025 con una cartera total en Centroamérica de US$28.300 millones

Finanzas

En la dimensión económica, el grupo informó que administra US$1.500 millones en financiamiento empresarial con impacto ambiental o social y US$450 millones en cartera de personas orientada a inclusión y sostenibilidad.

Por revistaeyn.com BAC informó que cerró el 2025 con una cartera total bruta en Centroamérica y Panamá de US$28.300 millones, depósitos por US$30.200 millones y una utilidad antes de impuestos de US$1,000.000 millones. Los activos totales ascendieron a US$40.700 millones, con un patrimonio de US$4.400 millones. Actualmente, BAC reporta que posee una cartera de 6.3 millones de clientes en los seis países. Esta confianza ha permitido consolidar la red de pagos a través de la cual se canaliza un volumen equivalente al 55 % del PIB de la región. El liderazgo también se extiende al negocio de tarjetas de crédito, donde BAC mantiene la posición #1 como emisor y adquirente.

En 2025, 3.8 millones de clientes interactuaron con BAC a través de canales digitales, representando el 60.7 % de su base total. Además, el 50 % de las ventas de productos "core" se realizaron por canales digitales y el 60.7 % de las cuentas nuevas de personas fueron abiertas de forma 100 % digital. Estos avances han sido posibles gracias a una inversión anual superior a US$250 millones en tecnología y talento especializado, enfocada en mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. En la dimensión económica, el grupo informó que administra US$1.500 millones en financiamiento empresarial con impacto ambiental o social y US$450 millones en cartera de personas orientada a inclusión y sostenibilidad.