BAC cerró 2025 con una cartera total en Centroamérica de US$28.300 millones

Por revistaeyn.com
BAC informó que cerró el 2025 con una cartera total bruta en Centroamérica y Panamá de US$28.300 millones, depósitos por US$30.200 millones y una utilidad antes de impuestos de US$1,000.000 millones. Los activos totales ascendieron a US$40.700 millones, con un patrimonio de US$4.400 millones.
Actualmente, BAC reporta que posee una cartera de 6.3 millones de clientes en los seis países. Esta confianza ha permitido consolidar la red de pagos a través de la cual se canaliza un volumen equivalente al 55 % del PIB de la región. El liderazgo también se extiende al negocio de tarjetas de crédito, donde BAC mantiene la posición #1 como emisor y adquirente.
En 2025, 3.8 millones de clientes interactuaron con BAC a través de canales digitales, representando el 60.7 % de su base total. Además, el 50 % de las ventas de productos "core" se realizaron por canales digitales y el 60.7 % de las cuentas nuevas de personas fueron abiertas de forma 100 % digital.
Estos avances han sido posibles gracias a una inversión anual superior a US$250 millones en tecnología y talento especializado, enfocada en mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
En la dimensión económica, el grupo informó que administra US$1.500 millones en financiamiento empresarial con impacto ambiental o social y US$450 millones en cartera de personas orientada a inclusión y sostenibilidad.
En la dimensión ambiental, BAC avanza en la reducción de su huella operativa mediante proyectos fotovoltaicos en 55 de sus instalaciones, con más de 5.000 paneles solares que generan más de 5.000 MWh, además de la emisión de más de 476.000 tarjetas BIO, hechas con materiales compostables que reemplazan al plástico.
En cuanto a la dimensión social, el grupo capacitó a más de 23.000 pymes, a más de 401,000 personas en educación financiera y desarrolló una cartera con enfoque de género por US$137 millones, beneficiando a más de 21.000 personas.
“Miramos hacia el futuro con optimismo y responsabilidad, convencidos de que nuestra huella regional, disciplina financiera y espíritu de innovación nos permitirán seguir reimaginando la banca y generando prosperidad en las comunidades que servimos”, afirmó Ramon Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC.