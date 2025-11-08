Foro de Negocios BCIE destaca el rol del sector privado en la energía de Guatemala

Con el propósito de fortalecer el desarrollo sostenible y acelerar la transición hacia una matriz energética más limpia, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) celebró el Foro Negocios: Impulso de la Transición Energética en Guatemala, un espacio que reunió a representantes del Gobierno, inversionistas privados, gremiales empresariales, banca comercial local, organismos financieros internacionales y multilaterales.

Durante la jornada se analizaron los retos y oportunidades que plantea la licitación PEG-5, que contempla hasta 1,400 MW de nueva generación eléctrica, y que representa la licitación más grande en la historia energética de Guatemala.

Además, se abordaron temas como los mecanismos de financiamiento verde, la necesidad de promover una expansión eficiente de la red de transmisión y el papel del gas natural como tecnología de transición.

También se discutió sobre las barreras de acceso al financiamiento y la importancia de las alianzas público-privadas para acelerar la inversión en infraestructura energética.