BID Invest impulsa bono sostenible de Banistmo por US$100 millones en Panamá

Finanzas

La operación tiene como objetivo ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y para proyectos enfocados en resiliencia y adaptación climática.

Por revistaeyn.com BID Invest ha participado como inversionista ancla en la primera emisión de bonos sostenibles por un monto total de US$100 millones de Banistmo S.A., la primera suscripción de bonos de BID Invest en el mercado público de valores de Panamá. La operación tiene como objetivo ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes) lideradas por mujeres y para proyectos enfocados en resiliencia y adaptación climática.

La emisión se realizó bajo el Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Banistmo. BID Invest suscribió hasta US$75 millones. El resto de la emisión espera colocarse entre inversionistas locales o internacionales. La participación de BID Invest como un inversionista ancla, aportando un monto significativo de la emisión, busca promover la participación de otros inversionistas, y contribuir a profundizar el mercado de valores local.