L26.1696
Finanzas

BID Invest impulsa bono sostenible de Banistmo por US$100 millones en Panamá

La operación tiene como objetivo ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y para proyectos enfocados en resiliencia y adaptación climática.

  • BID Invest impulsa bono sostenible de Banistmo por US$100 millones en Panamá

    BID Invest ha participado como inversionista ancla en la primera emisión de bonos sostenibles por un monto total de US$100 millones de Banistmo. Foto de iStock
2025-10-01

Por revistaeyn.com

BID Invest ha participado como inversionista ancla en la primera emisión de bonos sostenibles por un monto total de US$100 millones de Banistmo S.A., la primera suscripción de bonos de BID Invest en el mercado público de valores de Panamá.

La operación tiene como objetivo ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes) lideradas por mujeres y para proyectos enfocados en resiliencia y adaptación climática.

BID aprobó US$170 millones para servicios públicos e infraestructura en El Salvador

La emisión se realizó bajo el Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Banistmo. BID Invest suscribió hasta US$75 millones. El resto de la emisión espera colocarse entre inversionistas locales o internacionales.

La participación de BID Invest como un inversionista ancla, aportando un monto significativo de la emisión, busca promover la participación de otros inversionistas, y contribuir a profundizar el mercado de valores local.

Invierten US$415 millones en Banco Industrial para impulsar finanzas verdes en Guatemala

BID Invest también brindó asistencia técnica para fortalecer el marco de bonos sostenibles de Banistmo, incorporando indicadores clave de desempeño (KPIs) alineados con las mejores prácticas internacionales y la legislación local.

A su vez, BID Invest apoyará al banco en el fortalecimiento de su estrategia de financiamiento sostenible.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Finanzas
|
Inversiones
|
Bonos
|
Sostenibilidad
|
Mercado Bursátil
|
Panamá
|
BID INVEST
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE