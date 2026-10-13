Capital de riesgo repunta en LATAM, pero crecer sigue siendo un desafío para startups

Por: Revistaeyn.com

El capital de riesgo vuelve a encontrar oportunidades en América Latina, aunque el repunte de la inversión todavía no asegura un camino más accesible para las startups que buscan crecer.

El mercado recuperó volumen, pero mantiene una fuerte selección de empresas y un cuello de botella entre el financiamiento inicial y las rondas necesarias para expandirse.

Las startups latinoamericanas captaron US$4.696 millones en 2025, un aumento del 65% frente a 2024 y el mayor monto desde 2022, según el estudio LATAM VC 2026, elaborado por Endeavor y Glisco Partners.

El ticket promedio subió de US$6,6 millones a US$8,5 millones, mientras Brasil y México concentraron conjuntamente el 81% del capital. La recuperación, sin embargo, convive con un mercado de operaciones más reducido que hace tres años.

En 2025 se registraron 554 rondas de financiamiento, frente a las 788 de 2022. Entre las compañías que recibieron algunas de las mayores inversiones figuran empresas que ya tienen escala, como Clip, Kavak, Ualá y Plata, de acuerdo con la cobertura de Reuters sobre el informe.

Para evaluar la fortaleza del ecosistema, por tanto, también cuenta cuántas empresas consiguen avanzar hacia la siguiente etapa.