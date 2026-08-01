La tokenización de activos gana terreno como nueva vía de financiamiento

Finanzas

De acuerdo con Bitfinex Securities, plataforma regulada para la emisión y negociación de valores tokenizados, la región atraviesa un momento clave en la modernización de sus mercados de capitales.

Por revistaeyn.com La tokenización de activos comienza a consolidarse como una alternativa para transformar el acceso al financiamiento empresarial en Latinoamérica, en un contexto en el que las compañías buscan reducir costos, agilizar la captación de capital y ampliar sus fuentes de inversión. En este escenario, El Salvador se posiciona como uno de los principales referentes regionales gracias al desarrollo de un marco regulatorio específico para los activos digitales.

De acuerdo con Bitfinex Securities, plataforma regulada para la emisión y negociación de valores tokenizados, la región atraviesa un momento clave en la modernización de sus mercados de capitales. La tokenización —que consiste en representar activos del mundo real mediante tokens digitales registrados en tecnología de libro mayor distribuido (DLT)— está dejando de ser un concepto experimental para convertirse en una herramienta con aplicaciones concretas para empresas de distintos tamaños. La posibilidad de tokenizar activos como proyectos inmobiliarios, infraestructura, deuda corporativa, capital o incluso flujos futuros de ingresos permite a las compañías convertir activos tradicionalmente ilíquidos en instrumentos capaces de atraer inversión internacional, al tiempo que reducen los costos asociados a los mecanismos convencionales de financiamiento. Según el Informe de Inclusión en el Mercado para Latinoamérica de Bitfinex Securities, esta tecnología está redefiniendo la inclusión financiera al facilitar la captación de capital y mejorar la eficiencia de los mercados. "La tokenización representa el mayor cambio en los mercados de capitales desde el desarrollo de la línea de producción. No es simplemente una innovación tecnológica, sino una nueva infraestructura financiera capaz de sortear las limitaciones estructurales que históricamente han excluido a inversores más pequeños e impuesto costes desproporcionados a los emisores", afirmó Fabián Delgado, gerente de Desarrollo de Negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex.