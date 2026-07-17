Recomendaciones para disfrutar las vacaciones sin afectar las finanzas

Finanzas

La especialista señala que una adecuada organización antes de salir de vacaciones permite reducir el impacto de las compras impulsivas y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Por revistaeyn.com Con el inicio del periodo de vacaciones, muchas familias aprovechan para descansar, viajar o compartir más tiempo juntas. Sin embargo, este cambio en la rutina también suele venir acompañado de un incremento en los llamados "gastos hormiga": pequeños desembolsos que, aunque parecen inofensivos, pueden terminar desequilibrando las finanzas del hogar si no se mantienen bajo control. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los hogares costarricenses destinan en promedio US$1.350, al consumo de bienes y servicios. La mayor parte de ese presupuesto ya está comprometida en rubros esenciales como alimentos y bebidas no alcohólicas (19,3%), transporte (17,6%), vivienda y servicios (12,7%), restaurantes y hoteles (7,7%) e información y comunicación (7,6%).

A este panorama se suma el impacto de los gastos cotidianos que suelen aparecer durante los días de descanso. Por ejemplo, realizar compras adicionales de US$3,90, puede representar al finalizar un mes un desembolso cercano a US$118 dólares, un monto que muchas veces no estaba contemplado dentro del presupuesto familiar. "Planificar las vacaciones no significa limitar la diversión, sino disfrutar con mayor tranquilidad. Cuando una familia establece un presupuesto, identifica sus prioridades y registra sus gastos, puede tomar mejores decisiones y evitar que pequeños consumos afecten su estabilidad financiera al regresar a casa", explicó Cindy Rivera, gerente de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink. Entre las principales fugas de dinero identificadas durante esta temporada destacan la compra frecuente de snacks, cafés, bebidas y helados, las comidas fuera de casa sin planificación, los gastos en recuerdos, los pagos de parqueos, peajes o transporte que no fueron previstos y las pequeñas compras realizadas con tarjetas o billeteras digitales sin un seguimiento constante.