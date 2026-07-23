Cinco claves para mantener su récord crediticio limpio

Sin embargo, esperar hasta ese momento para conocer su situación financiera puede traer sorpresas y limitar sus opciones.

Muchas personas descubren la importancia de su récord crediticio justo cuando necesitan solicitar un préstamo para enfrentar un imprevisto, comprar un vehículo, adquirir una vivienda o desarrollar un proyecto personal.

El historial crediticio funciona como una radiografía del comportamiento financiero de una persona, ya que refleja las obligaciones adquiridas y la forma en que han sido atendidas a lo largo del tiempo.

“Un buen historial crediticio se construye con constancia. Cada pago puntual y cada decisión responsable de endeudamiento contribuyen a generar una trayectoria financiera que puede facilitar el acceso a nuevas oportunidades, por eso, lo recomendable es cuidarlo de forma permanente”, señaló Carlos Mena, gerente comercial de MultiMoney.

Para mantener un récord crediticio saludable, estas son algunas claves que las personas deberían tener presentes:

Pague las obligaciones puntualmente. Cumplir puntualmente con las cuotas de préstamos, tarjetas de crédito y demás compromisos financieros es fundamental para construir y mantener un buen historial crediticio. Programar recordatorios o configurar pagos automáticos puede ayudar a evitar atrasos por olvido.

No asuma más deudas de las que realmente puede pagar. Antes de solicitar un nuevo financiamiento, es recomendable analizar los ingresos, gastos fijos y obligaciones existentes. La pregunta no debería ser únicamente si es posible pagar una nueva cuota hoy, sino si se podrá mantener ese compromiso durante todo el plazo, incluso ante gastos imprevistos.

Evite utilizar un crédito para pagar otro sin una estrategia financiera clara. Recurrir constantemente a nuevas deudas para cubrir obligaciones anteriores puede generar una presión creciente sobre el presupuesto. En determinados casos, consolidar varias deudas en un único pago puede facilitar su administración, siempre que las condiciones sean convenientes y exista un plan realista para reducir el endeudamiento.