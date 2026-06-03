Herramienta de IA de Visa identificó más de US$26.000 millones en fraudes

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Según datos internos, la alta precisión de Visa Account Attack Intelligence Score en la identificación de posibles amenazas puede resultar en una reducción de 85 % en falsos positivos en comparación con otros modelos de riesgo.

Por revistaeyn.com Tras su despliegue en América Latina y el Caribe a mediados de 2025, la herramienta Visa Account Attack Intelligence (VAAI) Score identificó más de US$26.000 millones en intentos de fraude en menos de un año. VAAI Score, que está teniendo una alta adopción entre los clientes de Visa en América Latina y el Caribe, es una innovadora herramienta de evaluación de riesgo que combina la IA generativa y las capacidades de aprendizaje automático para detectar y evaluar mejor las transacciones y detectar posibles ataques por enumeración en tiempo real.

Según datos internos, la alta precisión de VAAI Score en la identificación de posibles amenazas puede resultar en una reducción de 85 % en falsos positivos en comparación con otros modelos de riesgo. Esto ha ayudado a reducir las pérdidas relacionadas con fraude y las ineficiencias operativas, fortaleciendo la seguridad de los pagos ante la evolución de las amenazas digitales. Esta tecnología cuenta con seis veces más atributos que los modelos anteriores a VAAI, y está destinada a revolucionar la forma en que las instituciones financieras en la región combaten la creciente amenaza de ataques por enumeración en las transacciones con tarjeta no presente. La puntuación de riesgo permite a los emisores gestionar mejor su riesgo de fraude asociado a los esquemas de enumeración, proporcionando a los bancos una herramienta sofisticada para evitar compromisos de cuentas y detener transacciones fraudulentas antes de que ocurran. "A medida que las empresas, los bancos y consumidores se enfrentan a esquemas de fraude cada vez más sofisticados, los resultados que estamos viendo de VAAI Score de Visa marcan un hito importante en nuestra lucha contra los ataques por enumeración. Es un ejemplo del poder de la innovación para mejorar continuamente la seguridad del ecosistema de comercio digital”, dijo Leopoldo Cottin, líder de Soluciones de Inteligencia de Riesgo y Seguridad para Visa América Latina y el Caribe.