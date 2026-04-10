Ventajas de pagos digitales conquistan a los consumidores de Latinoamérica

Finanzas

La adopción de pagos digitales que ya alcanza a más del 60 % de los adultos en economías en desarrollo impulsa una nueva era del crédito en línea.

Por revistaeyn.com La forma en que las personas gestionan su dinero está cambiando rápidamente. Cada vez más consumidores en América Latina prefieren soluciones financieras digitales que les permitan solicitar créditos, realizar pagos o administrar sus finanzas desde el celular, sin filas en sucursales ni procesos largos de papeleo. Este cambio responde a una transformación profunda en los hábitos del consumidor financiero. La digitalización acelerada en los últimos años ha hecho que millones de personas adopten plataformas digitales para resolver necesidades financieras de forma inmediata y desde cualquier lugar.

Según el informe Global Findex 2025 del Banco Mundial, el 61 % de los adultos en economías en desarrollo realizó al menos un pago digital durante 2024, reflejando cómo estas herramientas se han integrado cada vez más en la vida cotidiana de las personas. Además, el acceso a la tecnología continúa siendo un motor clave de esta transformación. El Banco Mundial señala que 86 % de los adultos a nivel mundial cuentan con un teléfono móvil, lo que facilita el uso de herramientas digitales para pagos, ahorro y gestión financiera. La experiencia del usuario también se ha convertido en un factor determinante. De acuerdo con datos recopilados por la firma especializada Latinia, alrededor del 76 % de los consumidores estaría dispuesto a cambiar de entidad financiera por una mejor experiencia digital, lo que evidencia una creciente demanda por servicios más ágiles, simples y accesibles.