Claves para proteger las finanzas personales mediante la educación en seguros

Finanzas

El seguro no debe verse como un gasto, sino como un mecanismo que permite reducir o transferir riesgos que pueden afectar la estabilidad económica personal, familiar o empresarial ante eventos imprevistos.

Por revistaeyn.com Especialistas señalan que contar con orientación especializada cobra mayor relevancia para fortalecer las capacidades financieras de la población en diversas áreas de la cultura financiera. Una de ellas es la de Seguros. David Ramos, CEO de Mapfre Costa Rica, explicó que la educación financiera y la cultura aseguradora mantienen una relación directa, ya que los seguros funcionan como herramientas que permiten reducir o eliminar la exposición a riesgos que pueden impactar las finanzas y economía personal, familiar o empresarial.

“Sin una protección adecuada, los costos derivados de un imprevisto deben ser asumidos con ahorros propios o mediante financiamiento no planificado. Ello puede comprometer seriamente la estabilidad financiera. Por esto, comprender el rol del seguro dentro de las finanzas personales resulta clave para aportar previsibilidad, protección y sostenibilidad económica en el tiempo”, afirmó Ramos. En ese sentido, Ramos destacó que acciones simples como cuidar los bienes, evitar pérdidas o hacer un uso responsable de los recursos ya forman parte de una base de educación financiera. Añadió que hoy en día, la sociedad es más madura y los padres de familia pueden y deben iniciar conversaciones con los jóvenes sobre el manejo del dinero, el ahorro y cómo enfrentar situaciones imprevistas. A partir de este enfoque, Ramos brindó varios consejos claves para fortalecer la educación financiera en el ámbito de seguros: 1. Comprender el seguro como herramienta de protección financiera: El seguro no debe verse como un gasto, sino como un mecanismo que permite reducir o transferir riesgos que pueden afectar la estabilidad económica personal, familiar o empresarial ante eventos imprevistos. 2. Analizar la situación financiera y los riesgos reales: Antes de contratar una póliza, es fundamental conocer ingresos, gastos, capacidad de ahorro y posibles necesidades futuras. A partir de ese diagnóstico, se deben identificar los riesgos que podrían impactar las finanzas. “Es fundamental que cada persona analice su realidad y no adquiera productos por recomendación general, sino por necesidad específica”, explicó Ramos.