Seguros de vida: Cómo elegir la protección adecuada según cada realidad financiera

Finanzas

Una de las preguntas más comunes que se hacen las personas interesadas en seguros de vida es sobre el tipo que necesitan. Y la respuesta honesta es “depende”, señala una especialista en finanzas personales.

Por revistaeyn.com El interés por contratar un seguro de vida continúa en aumento, pero también persiste una duda clave entre quienes consideran adquirir uno: ¿Cuál es el más adecuado? De acuerdo con la especialista en finanzas personales Eddy Vera, no existe una respuesta universal, ya que la elección depende de la situación particular de cada individuo. En su análisis, la experta advierte que uno de los fallos más frecuentes es seleccionar una póliza sin realizar previamente una evaluación personal. “El seguro de vida no debe verse como un producto estándar, sino como una herramienta estratégica que debe ajustarse a las necesidades específicas de cada persona y su entorno familiar”, plantea.

Para orientar mejor la decisión, Vera sugiere comenzar con tres interrogantes fundamentales. El primero es identificar si existen personas que dependen económicamente del asegurado, como hijos, pareja u otros familiares. En estos casos, el seguro se convierte en un respaldo esencial para garantizar la estabilidad financiera del hogar ante cualquier eventualidad. El segundo punto consiste en evaluar las obligaciones económicas vigentes. Compromisos como créditos hipotecarios, préstamos personales o los costos educativos pueden representar una carga significativa. Una cobertura adecuada busca precisamente evitar que estas responsabilidades recaigan sobre los seres queridos. El tercer aspecto está relacionado con el legado. Más allá de cubrir riesgos inmediatos, el seguro de vida también puede funcionar como un mecanismo para preservar patrimonio y asegurar bienestar a largo plazo. Las cifras respaldan la relevancia de este tema. En Estados Unidos, cerca del 60 % de la población adulta cuenta con algún tipo de seguro de vida. Sin embargo, más de 100 millones de personas aún carecen de una cobertura suficiente o no tienen ninguna protección. A esto se suma que aproximadamente tres de cada diez familias enfrentarían dificultades económicas en cuestión de semanas si el principal generador de ingresos faltara.