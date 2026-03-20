¿Qué características buscar en un seguro de automóviles?

Finanzas

Las asistencias en carretera, como servicio de grúa, apoyo ante batería descargada o cambio de llantas, son beneficios que muchos conductores tienen disponibles en un seguro y no siempre aprovechan.

Por revistaeyn.com El crecimiento sostenido del parque vehicular y el aumento de la congestión vial han elevado significativamente los riesgos asociados a la movilidad. De acuerdo con Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica, el país enfrenta una realidad donde cada vez más vehículos comparten una infraestructura vial que no siempre ha evolucionado al mismo ritmo. Este escenario incrementa la exposición a accidentes de tránsito, lo que a su vez eleva los costos potenciales asociados a daños materiales, lesiones o responsabilidades legales.

En este contexto, expertos del sector asegurador advierten que el seguro de automóvil toma un papel muy relevante y que se consolida no solo como un requisito financiero opcional, sino como una herramienta clave de protección patrimonial y de responsabilidad social para quienes circulan en carretera. Sevilla comentó que, en la actualidad, el seguro de automóviles, más que un gasto, debe entenderse como un mecanismo de protección financiera frente a eventos que pueden tener consecuencias económicas significativas. Un accidente, por ejemplo, puede implicar gastos elevados por daños materiales o lesiones a terceros, por lo que una póliza adecuada permite enfrentar estas situaciones con respaldo y tranquilidad. Sevilla explicó que uno de los principales mitos que hay sobre el seguro de automóviles es la percepción errónea de que pagar el marchamo es suficiente para estar protegido. El marchamo incluye el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cuya función principal es cubrir lesiones corporales a personas involucradas en accidentes de tránsito. Sin embargo, esta cobertura es limitada y no contempla múltiples escenarios comunes en la vía.