¿Qué características buscar en un seguro de automóviles?

Por revistaeyn.com
El crecimiento sostenido del parque vehicular y el aumento de la congestión vial han elevado significativamente los riesgos asociados a la movilidad.
De acuerdo con Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica, el país enfrenta una realidad donde cada vez más vehículos comparten una infraestructura vial que no siempre ha evolucionado al mismo ritmo. Este escenario incrementa la exposición a accidentes de tránsito, lo que a su vez eleva los costos potenciales asociados a daños materiales, lesiones o responsabilidades legales.
En este contexto, expertos del sector asegurador advierten que el seguro de automóvil toma un papel muy relevante y que se consolida no solo como un requisito financiero opcional, sino como una herramienta clave de protección patrimonial y de responsabilidad social para quienes circulan en carretera.
Sevilla comentó que, en la actualidad, el seguro de automóviles, más que un gasto, debe entenderse como un mecanismo de protección financiera frente a eventos que pueden tener consecuencias económicas significativas. Un accidente, por ejemplo, puede implicar gastos elevados por daños materiales o lesiones a terceros, por lo que una póliza adecuada permite enfrentar estas situaciones con respaldo y tranquilidad.
Sevilla explicó que uno de los principales mitos que hay sobre el seguro de automóviles es la percepción errónea de que pagar el marchamo es suficiente para estar protegido.
El marchamo incluye el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cuya función principal es cubrir lesiones corporales a personas involucradas en accidentes de tránsito. Sin embargo, esta cobertura es limitada y no contempla múltiples escenarios comunes en la vía.
“El SOA está diseñado principalmente para cubrir la atención médica de las víctimas en un accidente de tránsito, pero no cubre daños al vehículo propio, daños a vehículos de terceros, propiedades afectadas ni pérdidas por robo o eventos naturales”, señaló Sevilla.
Los especialistas de Mapfre Costa Rica mencionan que las consecuencias de circular sin una cobertura adecuada pueden ser especialmente severas cuando se generan daños a terceros. En estos casos, el responsable del accidente debe responder por los costos asociados a la reparación de vehículos, daños a infraestructura pública o privada e incluso compensaciones derivadas de procesos judiciales.
De acuerdo con Sevilla, dependiendo de la magnitud del incidente, estas situaciones pueden traducirse en pagos de varios millones de colones o en procesos legales complejos.
En los últimos años, además, han cobrado mayor relevancia ciertas coberturas debido a cambios en el entorno. Fenómenos como lluvias intensas, inundaciones o deslizamientos han incrementado el interés por pólizas que incluyan protección ante eventos naturales.
“También ha crecido la demanda por coberturas contra robo total o parcial del vehículo, principalmente por el aumento en este tipo de incidentes y por el alto valor que representan hoy los vehículos y sus repuestos”, comentó Sevilla. Añadió que a esto se suma la tendencia a ampliar los montos de responsabilidad civil, debido al incremento en los costos de reparación de vehículos y bienes afectados en accidentes.
Más allá de los accidentes, Sevilla subraya que el seguro puede utilizarse de forma estratégica en el día a día. Las asistencias en carretera, como servicio de grúa, apoyo ante batería descargada o cambio de llantas, son beneficios que muchos conductores tienen disponibles en el seguro que Mapfre ofrece y no siempre aprovechan.