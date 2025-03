¿Cómo las emociones influyen en la relación con el dinero?

“Las personas me escribían Josué ya no aguanto, ayúdame y así nació la idea”, apuntó en conversación con E&N.

“ Todo nace a raíz de que yo tuve problemas financieros , aprendí cómo gestionarlos a través de Dave Ramsey (Autor de siete libros, entre los que se incluyen La transformación total de su dinero), sus programas me cambiaron la vida. Implementé todo lo que él decía y me funcionó. Entonces en un año y ocho meses, yo logré estabilizarme... Me despidieron de mi último trabajo y dije ‘démosle’, porque ya tenía mi fondo de emergencia y tenía planeado un monto para iniciar una idea de negocio y empecé a escribir sobre esta idea de tener una empresa de educación financiera”, comenta sobre el nacimiento de The Money Company .

¿Por qué enfocar el concepto hacia la superación personal para tener una mejor relación con el dinero?

Dijimos la gente y nosotros necesitamos sanar por dentro, identificar qué está pasando y luego sanar para que puedas tomar acción, porque hay muchas personas que estamos como sentados, ganamos bien y todo lo gastamos, no tenemos deuda, pero tampoco ahorro, ni patrimonio para el futuro o nos da miedo invertir porque toda la vida nos dijeron, no inviertan en cosas que no conoce y tenga cuidado o no ahorras porque dices, y si te mueres mañana no te lo disfrutas. ¿Entonces, qué vas a hacer?

Todo está en cómo gestionas tu dinero y lo que quieres lograr a futuro la salud mental y emocional, porque esto es full emociones. Uno está feliz, gasta; está triste, gasta; se enojó gasta, o sea una emoción lo hace a uno gastar por la pequeña dopamina que recibe al hacerlo. Entonces queremos enseñar a las personas que debe haber un control en muchas áreas, tanto como un presupuesto que te ayudará a tener libertad financiera en el futuro, una vejez sólida y abundante.

Al evento de 2025 también asistirá Elaine Miranda, desde Nicaragua, como speaker financiera y desde México llegará Marco Antonio Regil, con la conferencia ¿Cómo predecir tu futuro financiero?