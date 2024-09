Cuatro recomendaciones claves para evitar estafas de phishing

También si recibes correos electrónicos desde un servicio gratuito, como Gmail o Hotmail, o si contiene caracteres sin sentido; lo más probable es que sea un intento de estafa.

*Presta atención a la calidad del texto y la gramática: No es común que una empresa relevante envíe mensajes con una gramática incorrecta. Si el lenguaje es perfecto no necesariamente se trata de un mensaje o correo legítimo, pero si identificas errores, puedes estar casi seguro de que se trata de spam.

*Ten cuidado si recibes un mensaje notificándote de un error en la entrega de un paquete y no has hecho alguna compra: No te alarmes y que no te gane la curiosidad por saber de qué se trata, bloquea el número y repórtalo como spam desde tu dispositivo.

Utiliza una solución de seguridad de confianza que bloquea los sitios web de phishing y evita que tus datos personales y financieros se vean vulnerados.