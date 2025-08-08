Finanzas

Davivienda es el primer banco de Costa Rica en usar el Registro Electrónico Centralizado de Pagarés y Letras de Cambio

El nuevo sistema permite originar, firmar y registrar digitalmente los documentos, garantizando trazabilidad completa, validación de firma electrónica, control de circulación y mayor agilidad en procesos de cobranza o cesión de cartera.

Por revistaeyn.com Davivienda Costa Rica marca un hito al convertirse en el primer banco del país en gestionar una anotación en cuenta en el Registro Electrónico Centralizado de Pagarés y Letras de Cambio, nuevo servicio habilitado por InterClear, la primera entidad de registro autorizada en Costa Rica por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). El Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores anuncia que su central de valores, InterClear, diseñó esta solución para atender necesidades clave del sector financiero: seguridad jurídica, eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad.

Se trata de un servicio que habilita el registro, custodia, endoso y ejecución digital de pagarés y letras de cambio. “La incorporación de Davivienda representa un paso firme hacia la modernización del ecosistema crediticio nacional. Nos enorgullece contar con una entidad que apuesta por la innovación como aliada estratégica”, afirmó Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores. El nuevo sistema permite que, entidades como Davivienda puedan originar, firmar y registrar digitalmente los documentos, garantizando trazabilidad completa, validación de firma electrónica, control de circulación y mayor agilidad en procesos de cobranza o cesión de cartera. Entre los beneficios más destacados del servicio se encuentran la automatización de procesos de crédito, reducción de riesgos operativos, eliminación del papel como soporte documental, capacidad de endoso, cesión y ejecución judicial con respaldo registral, y acceso remoto y seguro, facilitando la experiencia para los usuarios.