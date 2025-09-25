Finanzas

¿Dinero en efectivo en casa? Esta es la respuesta del BCE

POR EFE El Banco Central Europeo (BCE) recomienda mantener efectivo en casa para situaciones de crisis como el apagón que sufrió España el pasado mes abril, que impidió realizar pagos con tarjeta o electrónicos durante horas. Los economistas del BCE Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez destacan en un artículo del próximo boletín económico del BCE, publicado este miércoles, que es importante tener efectivo en casa para situaciones de crisis como el apagón u otras como la invasión de Rusia a Ucrania.

Tener efectivo para prepararse para crisis

"El efectivo es un componente crítico de la preparación nacional ante crisis", dice el BCE. "Los bancos centrales, ministerios de Finanzas y agencias de protección civil en numerosos países recomiendan ahora que los hogares mantengan efectivo en caja para varios días para compras esenciales", enfatiza el BCE.

Por ejemplo, las autoridades en Holanda, Austria y Finlandia sugieren mantener cantidades entre 70 y 100 euros por cada miembro del hogar o suficientes para cubrir necesidades esenciales durante unas 72 horas. Los economistas del BCE no recomiendan cifras concretas pero avalan las recomendaciones de las autoridades de estos países. Faella y Zamora-Pérez observaron que la demanda de efectivo del público aumentó mucho durante crisis importantes como la crisis financiera global en 2008, la de endeudamiento soberano en Grecia en 2014 y 2015, el estallido de la pandemia de la covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, debido al temor a ciberataques rusos a infraestructuras digitales, y el apagón en la península Ibérica. Los economistas del BCE analizan en el artículo la importancia del efectivo en euros durante crisis importantes y destacan "el valor único del efectivo como activo refugio e instrumento de pago de contingencia esencial para emergencias". El uso diario del efectivo en transacciones es sólo una parte de la historia detrás de la demanda de efectivo, según los economistas del BCE. A su vez, el BCE enfatiza que es obligación de los bancos garantizar el acceso al dinero efectivo.

Este acceso es más complicado en un momento en que los bancos cierran sucursales bancarias y reducen el número de cajeros automáticos. El Banco Nacional Austríaco ha instalado cajeros automáticos en zonas rurales para garantizar que todo el mundo tenga acceso al efectivo en Austria pero se trata de una excepción ya que es una responsabilidad de los bancos.

