Finanzas

Diversificar y mantener la calma: Claves para invertir en tiempos de crisis

La clave no está en anticipar cada movimiento del mercado, sino en contar con una estrategia sólida que permita enfrentar escenarios cambiantes, señala experto.

Por revistaeyn.com La coyuntura global y el simbolismo de renovación que acompaña a la Semana Santa abren una oportunidad propicia para replantear decisiones personales, incluidas aquellas relacionadas con el dinero. Así lo plantea el inversionista y conferencista Yoel Sardiñas, quien advierte que, en medio de la incertidumbre internacional, revisar la estrategia financiera debería ser tan habitual como cualquier otro ejercicio de reflexión.

El contexto mundial actual está marcado por tensiones geopolíticas que impactan directamente en los mercados. Un ejemplo claro es la situación en Medio Oriente, donde puntos clave para el comercio energético generan preocupación y volatilidad. Cuando estas rutas estratégicas se ven amenazadas, el efecto es inmediato: el precio del petróleo fluctúa, la inflación puede resentirse y diversos activos financieros reaccionan con inestabilidad. A esto se suman dinámicas en países como Venezuela y Cuba, cuyas condiciones económicas también influyen en la percepción de riesgo global. Estas variables inciden en monedas emergentes, sectores productivos y hasta en el comportamiento de las remesas, evidenciando que la economía mundial funciona como una red interconectada donde ningún evento ocurre de forma aislada. Frente a este panorama, Sardiñas subraya que la clave no está en anticipar cada movimiento del mercado, sino en contar con una estrategia sólida que permita enfrentar escenarios cambiantes. En ese sentido, propone acciones prácticas que cualquier persona puede implementar. Una de ellas es la diversificación, es decir, distribuir los recursos en distintos activos, sectores o empresas. Este principio busca reducir riesgos ante posibles caídas en áreas específicas.