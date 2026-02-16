¿Vivimos en un mundo polarizado? La Confianza es clave en el diario vivir

Por Estrategia & Negocios

El contexto global actual avanza por un terreno incierto, marcado por una evolución preocupante donde la crisis de confianza ya no es solo una percepción, sino un motor de cambio social. El Edelman Trust Barometer ha identificado un fenómeno crítico: el "encapsulamiento social", que no es más que vivir en burbujas donde la interacción y la Confianza se limitan exclusivamente a quienes comparten nuestra misma visión del mundo.

Esta tendencia reduce la capacidad de diálogo, debilita la cohesión social y amplía la brecha entre lo que la ciudadanía espera de las instituciones y lo que percibe que estas entregan.

“En Centroamérica, la polarización acelera la deslegitimación institucional, contamina el debate público y dificulta la construcción de acuerdos a mediano plazo en temas críticos para la ciudadanía. Por ello, la confianza es una variable absolutamente estratégica en una región que no solo se ve impactada por los riesgos globales, sino que estos se amplifican localmente debido a la fragilidad estructural que le caracteriza”, reflexiona Thony Da Silva, CEOy socio de la firma PIZZOLANTE.

El World Economic Forum Global Risks Report 2026 identifica la polarización como una presión directa sobre la resiliencia democrática y la confianza pública.