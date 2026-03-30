Bancos latinoamericanos mantendrán su rentabilidad en 2026, dice Fitch

Finanzas

Según el informe, la flexibilización de los ciclos monetarios y una inflación más contenida contribuirán a sostener la actividad bancaria.

Por revistaeyn.com Los principales bancos privados de América Latina seguirán siendo ampliamente rentables en 2026, aunque con un desempeño más desigual entre entidades, de acuerdo con un reciente análisis de Fitch Ratings. La calificadora advierte que factores como la evolución de las tasas de interés, el crecimiento económico dispar y los distintos perfiles de riesgo soberano marcarán el ritmo del sector financiero en la región. Según el informe, la flexibilización de los ciclos monetarios y una inflación más contenida contribuirán a sostener la actividad bancaria, pero también darán lugar a tendencias divergentes en la calidad de los activos, los márgenes de rentabilidad y los costos de financiamiento.

En este contexto, las instituciones con modelos de negocio más sólidos y diversificados estarán mejor posicionadas para enfrentar la normalización del crédito. Fitch destaca que las entidades con franquicias robustas podrán absorber el deterioro gradual en la calidad crediticia gracias a sus ingresos antes de provisiones y a adecuados niveles de capital. En contraste, los bancos con mayor exposición a segmentos más riesgosos —como créditos de consumo no garantizados, pequeñas y medianas empresas o deuda soberana— podrían experimentar mayor volatilidad en sus indicadores financieros, así como presiones en liquidez y capital. Uno de los factores clave que seguirá impulsando la rentabilidad será el modelo de banca universal, que combina servicios tradicionales con banca corporativa, transaccional y digital. Estas plataformas generan ingresos diversificados, particularmente a través de comisiones por tarjetas, pagos, seguros, gestión de activos y, en algunos mercados, pensiones. Además, el entorno macroeconómico previsto para 2026 apunta a una recuperación de los flujos de inversión y capital en gran parte de la región, lo que favorecería la demanda de productos financieros más sofisticados, como financiamiento estructurado, banca de inversión y soluciones de cobertura. Este dinamismo, sumado a una mayor actividad de los clientes, podría traducirse en un crecimiento sostenible de las utilidades del sector.