El oro supera los US$ 4.000 por primera vez en medio de la incertidumbre mundial

La sólida demanda de inversión fue impulsada por la agitación política en curso y la incertidumbre económica en todo el mundo, así como por las esperanzas de más recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado un nuevo máximo en los US$4.000, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los US$3.970,08.

El metal amarillo encadena nuevos máximos en un contexto en el que se mantiene el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, mientras que en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar "una plataforma de acción" que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

Los mercados esperan principalmente que la Reserva Federal reduzca los costos de endeudamiento en un cuarto de punto porcentual en su próxima reunión del 28 y 29 de octubre, mostró la herramienta FedWatch de CME. El banco central reinició previamente un ciclo de flexibilización en septiembre e indicó que podrían producirse más reducciones antes de fin de año.

Esto ha ayudado a pulir los lingotes sin rendimiento, que tienden a tener un mejor rendimiento en los entornos de tasas bajas.