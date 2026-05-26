El Salvador: Patrimonio de Bukele supera los US$4 millones, según Hacienda

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Los datos, puestos a disposición para la consulta ciudadana, se encuentran en la sección de "Consulta Activos y Pasivos" del portal oficial de Hacienda y su habilitación y publicación de la información se dio tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero pasado.

Por Agencia EFE El patrimonio neto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es superior a los US$4 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda compartidos en un portal web habilitado, siendo la primera vez que se hace pública este tipo información del mandatario desde que asumió la Presidencia en 2019. Las cifras reportadas por Bukele dan cuenta de activos por US$4.561.160,23 y pasivos por US$94.681,99, con lo que el patrimonio neto sería de US$4.466.478,24.

Los datos, puestos a disposición para la consulta ciudadana, se encuentran en la sección de "Consulta Activos y Pasivos" del portal oficial de Hacienda y su habilitación y publicación de la información se dio tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero pasado. Esta es la primera vez que se conoce el patrimonio del mandatario salvadoreño desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2019, dado que las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron puestas en reserva. También se habría originado, según dieron a conocer este lunes medios locales, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el Gobierno de Bukele alcanzó en 2024 un acuerdo por US$1.400 millones.