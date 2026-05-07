¿Cómo seleccionar el seguro de viaje indicado?

Por revistaeyn.com
En temporadas de alta movilidad como vacaciones de medio año o feriados, entre otros, miles de personas planifican viajes internacionales con el objetivo de descansar o compartir en familia. Sin embargo, detrás de la ilusión del viaje existe un riesgo financiero que, de no gestionarse adecuadamente, puede convertir una experiencia positiva en una carga económica significativa.
De acuerdo con Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica, esto se da porque los viajes internacionales están sujetos a riesgos imprevistos, como problemas de salud, accidentes, perdida de equipajes, robos, o lesiones graves, lo que puede implicar grandes sumas de dinero para los viajeros que lo padecen.
“El principal riesgo de viajar sin cobertura es la exposición a gastos imprevistos elevados, especialmente en temporadas donde el tránsito internacional se incrementa y con ello también la probabilidad de incidentes. En estos periodos aumentan los accidentes, retrasos, enfermedades y la saturación de servicios médicos, lo que no solo encarece la atención, sino que también dificulta encontrar soluciones rápidas”, explicó Sevilla.
En este contexto, añadió, el seguro de viaje se ha consolidado en los últimos años como una herramienta clave dentro de la planificación financiera de todo viajero internacional.
Sevilla señaló que no solo es necesario tener consciencia sobre la importancia del seguro de viajes, sino que se debe tomar en cuenta varias recomendaciones para elegir el que mejor se adapta a cada tipo de viajero.
Mapfre Costa Rica ha detectado varios errores que normalmente se comenten. Entre ellos destaca la elección del seguro únicamente por precio, la falta de revisión de los montos de cobertura, el desconocimiento de exclusiones y la omisión de verificar si la póliza aplica en el destino o para las actividades que se realizarán. También es importante entender cómo condiciones médicas preexistentes pueden influir en la cobertura.
Para evitar estas situaciones, Sevilla comentó que el viajero debe evaluar varios elementos clave antes de tomar una decisión de cuál seguro adquirir. Entre ellos se incluyen la cobertura médica máxima, la disponibilidad de asistencia 24/7, la inclusión de servicios de repatriación, la protección ante cancelación o interrupción del viaje, la cobertura por pérdida de equipaje, los deducibles y la reputación de la aseguradora.
En el contexto de temporadas como vacaciones prolongadas de hasta 15 días, la recomendación es incorporar el seguro desde la etapa inicial de planificación.
En cuanto a su funcionamiento, un seguro de viaje brinda atención y asistencia inmediata ante imprevistos durante la estadía en el extranjero. En el caso de Mapfre Costa Rica, las pólizas incluyen cobertura para emergencias médicas, asistencia en viaje y protección ante eventos como cancelaciones o pérdida de equipaje, según el plan contratado.
Para Sevilla, más allá de la cobertura técnica, hay un punto que es muy importante contemplar, y es que el seguro de viaje no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una inversión en estabilidad financiera.