¿Cómo seleccionar el seguro de viaje indicado?

Finanzas

El principal riesgo de viajar sin cobertura es la exposición a gastos imprevistos elevados, especialmente en temporadas donde el tránsito internacional se incrementa y con ello también la probabilidad de incidentes.

Por revistaeyn.com En temporadas de alta movilidad como vacaciones de medio año o feriados, entre otros, miles de personas planifican viajes internacionales con el objetivo de descansar o compartir en familia. Sin embargo, detrás de la ilusión del viaje existe un riesgo financiero que, de no gestionarse adecuadamente, puede convertir una experiencia positiva en una carga económica significativa. De acuerdo con Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica, esto se da porque los viajes internacionales están sujetos a riesgos imprevistos, como problemas de salud, accidentes, perdida de equipajes, robos, o lesiones graves, lo que puede implicar grandes sumas de dinero para los viajeros que lo padecen.

“El principal riesgo de viajar sin cobertura es la exposición a gastos imprevistos elevados, especialmente en temporadas donde el tránsito internacional se incrementa y con ello también la probabilidad de incidentes. En estos periodos aumentan los accidentes, retrasos, enfermedades y la saturación de servicios médicos, lo que no solo encarece la atención, sino que también dificulta encontrar soluciones rápidas”, explicó Sevilla. En este contexto, añadió, el seguro de viaje se ha consolidado en los últimos años como una herramienta clave dentro de la planificación financiera de todo viajero internacional. Sevilla señaló que no solo es necesario tener consciencia sobre la importancia del seguro de viajes, sino que se debe tomar en cuenta varias recomendaciones para elegir el que mejor se adapta a cada tipo de viajero. Mapfre Costa Rica ha detectado varios errores que normalmente se comenten. Entre ellos destaca la elección del seguro únicamente por precio, la falta de revisión de los montos de cobertura, el desconocimiento de exclusiones y la omisión de verificar si la póliza aplica en el destino o para las actividades que se realizarán. También es importante entender cómo condiciones médicas preexistentes pueden influir en la cobertura.