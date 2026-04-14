Claves para el proceso de declaración de renta en El Salvador

Finanzas

Deben presentar la declaración las personas naturales y jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en la Ley de Impuesto sobre la Renta, incluyendo quienes perciban ingresos superiores a los montos definidos o tengan impuesto a pagar, aunque también existen casos específicos en los que no aplica esta obligación.

Por revistaeyn.com En abril inicia el último periodo para que los contribuyentes en El Salvador presenten su Declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR), un proceso que, aunque ahora es más ágil gracias a la digitalización, continúa generando consultas entre personas naturales y jurídicas. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la declaración debe realizarse exclusivamente en línea a través del portal www.mh.gob.sv, en la sección “Servicios en Línea de la DGII”. En esta plataforma, los contribuyentes pueden acceder a una propuesta automática que incorpora información de ingresos, retenciones y cálculo del impuesto, a partir de los datos reportados por los agentes de retención, en el caso de sujetos registrados en IVA el sistema presenta una declaración sugerida en base a los ingresos y ventas declaradas mensualmente.

Entre los avances recientes en el sistema del Ministerio de Hacienda, destaca la posibilidad para personas naturales y jurídicas, ya sea nacionales o extranjeras para obtener el NIT salvadoreño de forma digital. Además, el sistema está disponible las 24 horas del día, elimina la necesidad de realizar trámites presenciales para su obtención, permite generar el mandamiento de pago con NPE y ofrece la opción de realizar pagos a plazos de hasta seis cuotas. De acuerdo con la normativa vigente, deben presentar la declaración las personas naturales y jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en la Ley de Impuesto sobre la Renta, incluyendo quienes perciban ingresos superiores a los montos definidos o tengan impuesto a pagar, aunque también existen casos específicos en los que no aplica esta obligación. Desde EY explican que, si bien el sistema facilita el proceso mediante información precargada, este último mes es clave para revisar con precisión que los datos reflejen correctamente la realidad financiera de cada contribuyente. Esto incluye validar ingresos, retenciones y otros elementos que pueden incidir en el resultado de la declaración.