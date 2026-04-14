Claves para el proceso de declaración de renta en El Salvador

Por revistaeyn.com
En abril inicia el último periodo para que los contribuyentes en El Salvador presenten su Declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR), un proceso que, aunque ahora es más ágil gracias a la digitalización, continúa generando consultas entre personas naturales y jurídicas.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la declaración debe realizarse exclusivamente en línea a través del portal www.mh.gob.sv, en la sección “Servicios en Línea de la DGII”. En esta plataforma, los contribuyentes pueden acceder a una propuesta automática que incorpora información de ingresos, retenciones y cálculo del impuesto, a partir de los datos reportados por los agentes de retención, en el caso de sujetos registrados en IVA el sistema presenta una declaración sugerida en base a los ingresos y ventas declaradas mensualmente.
Entre los avances recientes en el sistema del Ministerio de Hacienda, destaca la posibilidad para personas naturales y jurídicas, ya sea nacionales o extranjeras para obtener el NIT salvadoreño de forma digital.
Además, el sistema está disponible las 24 horas del día, elimina la necesidad de realizar trámites presenciales para su obtención, permite generar el mandamiento de pago con NPE y ofrece la opción de realizar pagos a plazos de hasta seis cuotas.
De acuerdo con la normativa vigente, deben presentar la declaración las personas naturales y jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en la Ley de Impuesto sobre la Renta, incluyendo quienes perciban ingresos superiores a los montos definidos o tengan impuesto a pagar, aunque también existen casos específicos en los que no aplica esta obligación.
Desde EY explican que, si bien el sistema facilita el proceso mediante información precargada, este último mes es clave para revisar con precisión que los datos reflejen correctamente la realidad financiera de cada contribuyente. Esto incluye validar ingresos, retenciones y otros elementos que pueden incidir en el resultado de la declaración.
Asimismo, destacan que la normativa contempla deducciones específicas para personas naturales, como gastos médicos y educativos dentro de los límites establecidos, por lo que es recomendable contar con la documentación de respaldo correspondiente al momento de realizar el proceso.
En cuanto a los plazos, la fecha límite para presentar la declaración es el 30 de abril de 2026, por lo que este periodo representa una oportunidad para completar el proceso con tiempo y sin contratiempos. El sistema permite gestionar el cumplimiento de esta obligación de forma completamente digital, incluyendo opciones de pago que se ajustan a las necesidades del contribuyente.
"La digitalización ha simplificado significativamente la presentación de la declaración de renta; sin embargo, es fundamental que los contribuyentes revisen su información y comprendan los elementos que componen su declaración, para asegurar que esta refleje correctamente su situación fiscal”, señaló Mauricio Orellana, Director Ejecutivo del Área de Impuestos de EY.