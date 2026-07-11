El usuario de bitcoin evoluciona: del inversionista especulativo al ahorrista

Finanzas

Bitfinex sostiene que el usuario tradicional, enfocado principalmente en el trading especulativo, está dando paso a nuevos perfiles que utilizan los activos digitales como herramientas financieras para el ahorro, la gestión empresarial y el acceso a mercados de capital.

Por revistaeyn.com La economía de los criptoactivos continúa ganando terreno en América Latina y, con ella, también cambia el perfil de quienes utilizan bitcoin y otras criptomonedas. De acuerdo con el Lemon Crypto Report 2025, los usuarios activos mensuales de la región crecieron tres veces más rápido que en Estados Unidos durante 2025, impulsando un volumen de transacciones de US$730.000 millones, equivalente a cerca del 10 % de la actividad mundial. A partir de esta evolución, Bitfinex sostiene que el usuario tradicional, enfocado principalmente en el trading especulativo, está dando paso a nuevos perfiles que utilizan los activos digitales como herramientas financieras para el ahorro, la gestión empresarial y el acceso a mercados de capital.

Uno de los perfiles más representativos es el del ahorrista que busca proteger su patrimonio frente a la inflación y la depreciación de las monedas locales, especialmente en países como Argentina y Venezuela. En estos mercados, las criptomonedas y las stablecoins se utilizan cada vez más como mecanismos para preservar el poder adquisitivo e, incluso, como medio para recibir salarios y pagos. Otro segmento en crecimiento corresponde a los responsables de tesorería corporativa, que incorporan Bitcoin y otros activos digitales como reservas de liquidez para proteger el capital de trabajo, facilitar pagos internacionales y reducir la dependencia de sistemas bancarios considerados costosos y lentos. Bitfinex destaca casos como la salvadoreña Cadejo y la brasileña Méliuz, que ya forman parte de esta tendencia. También emerge el perfil del innovador institucional, integrado por bancos, administradores de activos y entidades que impulsan la tokenización de activos del mundo real para reducir costos de emisión y agilizar el acceso al financiamiento.