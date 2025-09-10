Financiación para el desarrollo sostenible alcanzó récord de US$137.000 millones

En tanto, la financiación privada movilizada por los BMD para luchar contra el calentamiento global alcanzó los US$134.000 millones en 2024, un 33 % más que el año anterior, según el informe.

La financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a nivel mundial aumentó un 10 % el año pasado, alcanzando un récord de US$137.000 millones, que fueron destinados en su mayoría a economías de renta baja y media. Los BMD, incluyendo el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), anunciaron este incremento interanual en un informe.

Los últimos datos sobre financiación climática de los BMD servirán de base para los preparativos de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará en noviembre Belém (Brasil) y en la que la ampliación de la financiación climática será un tema prioritario.

La financiación de la lucha contra el cambio climático es fundamental para los esfuerzos de los BMD por impulsar el desarrollo sostenible en todo el mundo. Al apoyar las inversiones en energías renovables, ciudades verdes, transporte limpio, agua y seguridad alimentaria, los BMD ayudan a los países a acercarse a la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible.

El año pasado, US$85.100 millones de la financiación climática de los BMD se destinaron a economías de renta baja y media. La financiación climática en estos países se ha más que duplicado en los últimos cinco años y ha aumentado un 14% en el año.

De esta suma, el 69 % -- o US$58.800 millones – se destinó a la mitigación del cambio climático y US$26.300 millones, o 31 %, a la adaptación al cambio climático. El importe de la financiación privada movilizada para inversiones climáticas en estos países ascendió a US$33.000 millones.