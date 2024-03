Fintechs crecen a doble dígito en Centroamérica

Pero, ¿cómo logra atraer capital un CEO o fundador fintech de Centroamérica? Gabi Geva, CEO y fundador de Fectivo en Panamá, sugiere salir y ofrecer soluciones más allá de las fronteras centroamericanas.

“Cada país es muy pequeño, es como un Colombia (...) Un fondo de capital de riesgo va a querer invertir en países grandes: México, Colombia, Brasil, Argentina. Una fintech que piensa solamente en estar en El Salvador tiene que ver cómo sale afuera”. Fectivo gestiona pagos entre comerciantes y sus redes de minoristas a través de un monedero electrónico en Panamá.

Enrique Galdámez, director ejecutivo de la Asociación Fintech Guatemala, señaló que en 2022 y 2023 US$1 de cada US$5 de capital de riesgo global fueron para el sector fintech. En 2022, los fondos de capital de riesgo del mundo invirtieron más de US$130.000 millones en esta industria. De eso, sólo el 0,03% fue para Centroamérica. “Hace falta poder trabajar en conjunto a nivel Centroamérica de manera más unificada para poder posicionarnos como bloque”, dijo el experto.

Habló de cómo las soluciones que nacen en esta región deben ser escalables. “Es mucho más fácil poder posicionar como bloque las soluciones porque las bases de usuarios son mucho más amplias al trabajar en conjunto”. Desde su organización, enseñan a fundadores y CEOs fintech a levantar capital con fondos de inversión de riesgo internacionales.

“A toda fintech le toca experimentar el tema de construcción de confianza con el usuario y creo que eso es algo en lo que todavía se tiene que trabajar como ecosistema”, dijo Galdámez.

Para Óscar Rojas Morillo, consultor y Director de la escuela de Ingeniería Comercial en la Universidad del Istmo de Guatemala, un desafío importante para poder establecer una cultura fintech es mejorar el acceso a Internet con servicio de calidad.

“En la región, hay lugares donde no hay un acceso bueno a Internet y eso dificulta la operatividad del servicio”. Pecorelli subrayó que es importante superar la brecha digital. “Se deben de crear políticas que promuevan el acceso a la tecnología y acceso a las tecnologías de la comunicación y la mejora de su infraestructura”.

El experto legal propuso crear una normativa común en la región de protección de datos. “Las normas de Open Banking permiten a las fintech conectar con la información de los servidores de los bancos a través de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

Con ello se promueve un ambiente de colaboración entre las fintechs y el modelo de banca tradicional lo cual traería consigo el desarrollo de otras categorías de fintechs como ser agregadores de datos. Esta normativa sería un punto de inflexión importante para el impulso de las fintech en la región. En Europa ya está vigente con la aprobación de la Directiva PSD2”.

El Asociado Senior de Lexincorp destacó que para las fintechs en El Salvador se han desarrollado una serie de normativas y regulaciones que han propiciado mayor certeza y confianza de los usuarios, como consecuencia el sector ha crecido un 45,4%, un ritmo más acelerado que el resto de los países de la región. Pecorelli señaló que es importante mejorar la normativa de Protección de Datos que ya existe en Panamá, Costa Rica, Nicaragua y que el resto de países de CA la adopten.

“Esta normativa permite definir mecanismos de gestión y uso responsable de la información de los usuarios, lo que incide en la seguridad y confianza de estos”. Rojas Morillo agregó que se debe mejorar la interoperabilidad, la manera de trabajar entre plataformas. “Muchas veces no son compatibles (entre sí). El no tener leyes hace que si te pago o no, si dejo mi tarjeta de crédito o no, ¿cómo pido préstamos a una persona que no es banco? ¿Cómo pido crowdfunding?”.

Recordó que las fintech nacen con la misión de democratizar operaciones financieras sin estar enfocadas a la comisión bancaria. “Desde luego que la quieren, pero no en el sentido tradicional que cobran hasta el papel (...) Las fintech son más económicas, más ágiles y llegan más lejos que los bancos con costes operativos comparativamente más bajos que la banca tradicional”.