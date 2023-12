Tendencias y futuro del dinero: evolución en formas de pago y dispositivos de transacción

Después de la pandemia, la evolución del plástico a lo digital pasó por multiplicar terminales que acepten pagos con teléfono, vía NFC, vía una app de fintech para pagos instantáneos sin contacto. Se trata de una transición digital movida por la creación de tokens por usuario que autorizan o rechazan pagos según información guardada. La tokenización es una tecnología de seguridad de pagos que reemplaza la información del tarjetahabiente : número de cuenta, fecha de vencimiento, con un identificador digital único que se usa sin exponer información sensible del usuario.

“La gente se vio obligada a adoptar estos sistemas nuevos que le permitían hacer en línea prácticamente todas las operaciones bancarias. Me refiero a no tener que ir a una sucursal. En muchos lados ni siquiera había o no estaban abiertas Hoy creció muchísimo, casi se duplicó la gente que está teniendo ya esa primera experiencia”, destacó Alejandro del Río, director regional Latam de Paymentology.

El avance de las fintechs y la pérdida del miedo a usar la tecnología ha empujado una revolución en los medios de pago en la región. Si bien, ha aumentado la introducción de nuevos métodos de pago, los consumidores prefieren carteras digitales a la hora de realizar una compra en una tienda debido a la comodidad (45%), la rapidez (44%) y la accesibilidad/experiencia del usuario (44%), expuso un estudio de Mastercard publicado en noviembre de 2023 donde analizó los comportamientos de pagos de consumidores en 14países de América Latina y el Caribe.

¿Un ejemplo de pagos sin efectivo? El máximo ejecutivo de Visa en la región explicó cómo ha cambiado el pago en los sistema de transporte para fomentar la movilidad urbana en Guatemala, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, donde se aceptan pagos sin contacto de forma diaria con tarjetas de crédito, débito y prepago.

En Centroamérica, Visa está empujando la adopción de remesas digitales para agilizar y mejorar la experiencia de recibir una remesa. “Me llega mi código, voy al kiosco, y (lo canjeo) con MoneyGram, Western Union, o Remitly... el tema de remesas es tan importante en Centroamérica, que en países como El Salvador más del 20% del PIB viene de remesa”, detalló Cueli.