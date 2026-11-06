Fondos tokenizados por más de US$15 millones llegarán a Bitfinex Securities

Por revistaeyn.com
Más de US$15 millones en intereses de dos fondos de inversión tokenizados, CREST y Liberty Bitcoin Accumulation Fund (LBAF), están previstos para incorporarse al mercado secundario de Bitfinex Securities a finales de noviembre, luego de captar el interés de inversionistas durante su primera ronda de financiación, informó la plataforma.
Las ofertas, gestionadas por CMCC Global, iniciaron su proceso de captación de capital el pasado 12 de octubre y cerraron su etapa inicial el 29 de octubre. Entre los participantes destacó BTCS S.A., una empresa polaca de tesorería de bitcoin que cotiza en bolsa y que intervino como inversionista ancla en LBAF.
La incorporación de ambos fondos representa un nuevo paso para el mercado de valores digitales en El Salvador, ya que se trata de los primeros fondos de inversión tokenizados ofrecidos a través de Bitfinex Securities y de las primeras ofertas de fondos de fondos bajo el marco de activos digitales del país.
Los inversionistas elegibles podrán negociar sus participaciones en el mercado secundario de la plataforma más adelante en noviembre, sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios y al inicio de las operaciones. Después de la captación inicial, ambos instrumentos también mantendrán ventanas mensuales de suscripción para recibir nuevas inversiones.
Los fondos tienen objetivos diferentes. CREST está denominado en dólares y busca generar rendimientos superiores a los de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que LBAF apunta a retornos netos anualizados de entre 8 % y 12 % denominados en bitcoin, con el propósito de incrementar las tenencias de esta criptomoneda a largo plazo.
Ambos utilizan estrategias cuantitativas administradas por varios gestores, orientadas a aprovechar oportunidades en el mercado de activos digitales mediante arbitraje de tasas de financiamiento, diferencias de precios entre plataformas, arbitraje de volatilidad, creación de mercado y operaciones en finanzas descentralizadas.
Los instrumentos están tokenizados mediante Hadron by Tether. Cada token representa un interés económico en el fondo correspondiente y está respaldado por las participaciones subyacentes.
La participación de BTCS en LBAF responde a su estrategia de Tesorería Activa, que busca generar rendimientos adicionales sobre sus reservas de bitcoin, en lugar de depender exclusivamente de la apreciación de su precio.
CMCC Global destacó que la tokenización permite ofrecer una nueva vía de acceso a sus estrategias de inversión y facilitar la negociación de participaciones con mayor liquidez. Según la firma, actualmente mantiene conversaciones con otros grandes tenedores de Bitcoin y USDT interesados en participar en próximas rondas de financiación.