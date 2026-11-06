Fondos tokenizados por más de US$15 millones llegarán a Bitfinex Securities

Finanzas

Se trata de los primeros fondos de inversión tokenizados ofrecidos a través de Bitfinex Securities y de las primeras ofertas de fondos de fondos bajo el marco de activos digitales de El Salvador.

Por revistaeyn.com Más de US$15 millones en intereses de dos fondos de inversión tokenizados, CREST y Liberty Bitcoin Accumulation Fund (LBAF), están previstos para incorporarse al mercado secundario de Bitfinex Securities a finales de noviembre, luego de captar el interés de inversionistas durante su primera ronda de financiación, informó la plataforma. Las ofertas, gestionadas por CMCC Global, iniciaron su proceso de captación de capital el pasado 12 de octubre y cerraron su etapa inicial el 29 de octubre. Entre los participantes destacó BTCS S.A., una empresa polaca de tesorería de bitcoin que cotiza en bolsa y que intervino como inversionista ancla en LBAF.

La incorporación de ambos fondos representa un nuevo paso para el mercado de valores digitales en El Salvador, ya que se trata de los primeros fondos de inversión tokenizados ofrecidos a través de Bitfinex Securities y de las primeras ofertas de fondos de fondos bajo el marco de activos digitales del país. Los inversionistas elegibles podrán negociar sus participaciones en el mercado secundario de la plataforma más adelante en noviembre, sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios y al inicio de las operaciones. Después de la captación inicial, ambos instrumentos también mantendrán ventanas mensuales de suscripción para recibir nuevas inversiones. Los fondos tienen objetivos diferentes. CREST está denominado en dólares y busca generar rendimientos superiores a los de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que LBAF apunta a retornos netos anualizados de entre 8 % y 12 % denominados en bitcoin, con el propósito de incrementar las tenencias de esta criptomoneda a largo plazo.