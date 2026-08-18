Tokenización abre nuevas vías de financiamiento e inversión en El Salvador

Por revistaeyn.com
El Salvador avanza en la transformación de su ecosistema financiero con la incorporación de nuevos sectores vinculados a la economía digital, impulsados por la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), un marco regulatorio que busca facilitar el acceso al financiamiento, atraer inversión internacional y ampliar la participación de pequeños inversionistas.
Uno de los principales cambios está relacionado con la reducción de las barreras de entrada a los mercados de capitales. Mediante la tokenización y la propiedad fraccionada, los salvadoreños pueden acceder a instrumentos financieros que anteriormente estaban reservados para grandes participantes.
Un ejemplo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos tokenizados, disponibles desde montos de alrededor de US$1 mediante Bitfinex Securities.
Este modelo también abre oportunidades para personas jóvenes, trabajadores independientes y pequeños empresarios que no necesariamente cuentan con un historial crediticio tradicional. Al mismo tiempo, para las compañías representa una alternativa para obtener recursos con menores costos y procesos más ágiles.
De acuerdo con la información proporcionada por Bitfinex Securities, las emisiones tokenizadas pueden implicar costos de entre 2 % y 4 %, frente a cerca de 7 % en mecanismos convencionales, mientras que los procesos de aprobación pueden reducirse hasta unos 20 días hábiles.
La experiencia ya alcanza a empresas de la economía real. Cadejo Brewing Company, por ejemplo, realizó una emisión de deuda tokenizada por US$2 millones para financiar su expansión, con la posibilidad de que pequeños inversionistas participaran desde US$100.
“Esta etapa ya no gira alrededor del debate sobre Bitcoin o las criptomonedas, sino sobre cómo financiar empresas reales y generar empleo”, señaló Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocio para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex.
El proceso también ha comenzado a involucrar al sector bancario. Banco Industrial El Salvador inició la oferta pública del token de deuda TKNBIES1 por más de US$1.03 millones, con una tasa de interés de 5.25%. A esto se suma el sector agroindustrial, con la autorización de hasta US$100 millones en activos respaldados por soja para e-Grains.
La expansión de este mercado se desarrolla bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), que había autorizado 54 proveedores de servicios de activos digitales a junio de 2025.
La protección al inversionista también forma parte del modelo. Cuando una oferta para financiar un hotel Hampton by Hilton en el aeropuerto no alcanzó el monto mínimo requerido, Bitfinex Securities anunció el reembolso total de los fondos.