Tokenización abre nuevas vías de financiamiento e inversión en El Salvador

Finanzas

La tokenización comienza a consolidarse como una herramienta para conectar empresas salvadoreñas con capital internacional, mientras amplía las posibilidades de participación en los mercados financieros y fortalece el ecosistema digital.

Por revistaeyn.com El Salvador avanza en la transformación de su ecosistema financiero con la incorporación de nuevos sectores vinculados a la economía digital, impulsados por la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), un marco regulatorio que busca facilitar el acceso al financiamiento, atraer inversión internacional y ampliar la participación de pequeños inversionistas. Uno de los principales cambios está relacionado con la reducción de las barreras de entrada a los mercados de capitales. Mediante la tokenización y la propiedad fraccionada, los salvadoreños pueden acceder a instrumentos financieros que anteriormente estaban reservados para grandes participantes.

Un ejemplo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos tokenizados, disponibles desde montos de alrededor de US$1 mediante Bitfinex Securities. Este modelo también abre oportunidades para personas jóvenes, trabajadores independientes y pequeños empresarios que no necesariamente cuentan con un historial crediticio tradicional. Al mismo tiempo, para las compañías representa una alternativa para obtener recursos con menores costos y procesos más ágiles. De acuerdo con la información proporcionada por Bitfinex Securities, las emisiones tokenizadas pueden implicar costos de entre 2 % y 4 %, frente a cerca de 7 % en mecanismos convencionales, mientras que los procesos de aprobación pueden reducirse hasta unos 20 días hábiles. La experiencia ya alcanza a empresas de la economía real. Cadejo Brewing Company, por ejemplo, realizó una emisión de deuda tokenizada por US$2 millones para financiar su expansión, con la posibilidad de que pequeños inversionistas participaran desde US$100.