Citi lanza los primeros certificados de depósito tokenizados del mercado

Por revistaeyn.com
Citi anunció el lanzamiento de los Certificados de Depósito Digitales referidos acciones de compañías privadas. Se trata de un modelo directo y transparente que amplía el acceso a los mercados privados tanto para emisores como para inversionistas globales.
Es la primera vez que una institución global de servicios financieros emite y actúa como custodio de certificados de depósito tokenizados que representan a compañías privadas.
A medida que los plazos de las ofertas públicas iniciales (OPI) se prolongan, las compañías privadas buscan vías alternativas para acceder a la liquidez en lugar de transitar por mercados secundarios fragmentados. Estos mercados a menudo presentan estructuras que, en algunos casos, pueden ser difíciles de entender, en las que intervienen múltiples intermediarios, con comisiones que no son tan transparentes.
La nueva solución de Citi aborda esta brecha al ofrecer una solución nativa digital que es eficiente y económica, para un segmento históricamente ilíquido de los mercados de capitales.
Basándose en sus negocios líderes de Certificados de Depósito y Custodia, el modelo de Citi utiliza certificados de depósito tokenizados para ofrecer una alternativa flexible de nivel institucional capaz de satisfacer la escala necesaria para los mercados privados.
Mientras que otras estructuras como los Vehículos de Propósito Especial (SPV) de terceros cumplen una valiosa función de mercado, el modelo de Citi puede reducir el potencial de complejidad y los costos ocultos, dado que Citi actúa como un único emisor y custodio de confianza.
Estos certificados aplican el producto de certificados de depósito digitales de los Servicios al Emisor de Citi a acciones del mercado privado, utilizando la infraestructura blockchain operada por SIX — uno de los primeros depositarios centrales digitales de valores totalmente regulados del mundo — para tokenizar esas acciones.
Como parte de su colaboración con SIX, Citi actúa como custodio en la plataforma, responsable de la liquidación y custodia de los certificados de depósito tokenizados.
Esta nueva solución se puso en marcha con una transacción inaugural entre Kaleido, una plataforma institucional de tokenización y activos digitales y compañía del portafolio de Citi, y los inversionistas de su negocio Wealth, con el apoyo del negocio de Mercados Privados Secundarios de Citi.
Este lanzamiento representa un esfuerzo coordinado bajo la iniciativa One Citi, al reunir a los equipos de Servicios al Emisor, Custodia, Gestión Patrimonial, Mercados y Ventures para mejorar la experiencia del cliente y establecer un modelo escalable para futuras emisiones.