Prevenga los principales errores de contribuyentes para cierre fiscal 2026

Finanzas

Cuando una empresa espera hasta los últimos meses para conocer su situación tributaria, no solamente reduce sus posibilidades de aprovechar mecanismos legales de planificación que permiten reducir el pago de impuestos de forma legal, sino que también puede comprometer su liquidez y generar obligaciones que posteriormente resulten difíciles de atender.

Por revistaeyn.com Utilizar dinero de la empresa para cubrir gastos personales, retirar recursos sin definir cómo serán remunerados los socios, registrar préstamos a socios que nunca serán recuperados y trasladar gastos entre sociedades sin una justificación adecuada. Estas son algunas de las prácticas que pueden complicar el cierre fiscal de las empresas costarricenses, aumentar sus obligaciones tributarias y exponerlas a cuestionamientos de la Administración Tributaria en el cierre fiscal 2026.

De acuerdo con especialistas, aunque estas operaciones pueden parecer habituales dentro de la administración de un negocio, sus consecuencias van más allá de los registros contables. Esto porque, la falta de planificación y de respaldo documental puede provocar que las compañías terminen pagando más impuestos de los previstos, enfrenten ajustes tributarios o lleguen al momento de presentar su declaración sin los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. En este sentido, Rebeca Alvarado, abogada tributaria, explicó que uno de los principales problemas es que muchas empresas consideran el cierre fiscal como un procedimiento que debe resolverse al finalizar el período, cuando en realidad las decisiones financieras, administrativas y societarias tomadas durante todo el año influyen directamente en el cálculo del impuesto sobre las utilidades. Paralelo a la falta de planificación fiscal, uno de los errores más frecuentes que identifica Alvarado es la falta de separación entre los recursos de los socios y el patrimonio de sus empresas. Por ejemplo, en algunos negocios, los propietarios utilizan cuentas bancarias empresariales para pagar compromisos personales o retiran dinero de la empresa conforme lo necesitan, sin establecer previamente un mecanismo adecuado de remuneración o distribución de utilidades.