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MASPV lanza en Centroamérica el mayor complejo solar con baterías de la región

Con una inversión superior a US$100 millones, MASPV impulsa una nueva generación de proyectos energéticos que combinan renovables y almacenamiento para garantizar estabilidad y competitividad frente a fuentes tradicionales.

Por: revistaeyn.com La empresa MASPV, de origen español y con sede en Panamá, acelera su expansión en América Latina con un proyecto que marca un punto de inflexión en la matriz energética regional: la construcción del mayor complejo solar con almacenamiento en baterías de Centroamérica. El proyecto, denominado Estranzuela, estará ubicado en Zacapa, Guatemala, y contempla una inversión superior a los US$100 millones. La adjudicación se concretó tras la subasta PEG-5-2025, considerada la más relevante en la historia del país para el suministro de energía a usuarios finales. A diferencia de los parques solares tradicionales, Estranzuela introduce un elemento clave: almacenamiento a gran escala. El complejo combinará 130 MWp de capacidad fotovoltaica con 100 MWh de almacenamiento en baterías.

Esta arquitectura híbrida permite no solo generar energía, sino gestionar cuándo y cómo se entrega. Parte de la electricidad se inyectará directamente a la red, mientras que otra se almacenará para ser utilizada en momentos de mayor demanda o cuando no haya generación solar. El resultado es una solución que reduce una de las principales limitaciones históricas de las energías renovables: la intermitencia. “El sistema de baterías fue determinante en la adjudicación”, explicó Ángel Serrano, CEO global de la compañía, al destacar el carácter altamente competitivo del proceso.

Competir con fósiles: el verdadero objetivo

El proyecto no solo amplía la capacidad renovable. Cambia las reglas del juego. Al incorporar almacenamiento, la energía solar deja de ser una fuente complementaria para convertirse en una alternativa capaz de competir en igualdad de condiciones con tecnologías tradicionales como el gas o el diésel, especialmente en mercados donde la estabilidad del suministro es crítica. En ese sentido, Estranzuela no es solo una planta: es un modelo. Uno que apunta a resolver el dilema central de la transición energética en economías emergentes: cómo avanzar hacia renovables sin comprometer la confiabilidad del sistema.

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