Finanzas

Grupo Banco Mundial nombra a Diletta Doretti como gerente de país para El Salvador

De nacionalidad italiana, Doretti posee una maestría en Economía Internacional de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins y una licenciatura en Asuntos Internacionales y Derecho de la Universidad de Florencia.

Por revistaeyn.com Diletta Doretti asume el cargo de gerente de país del Grupo Banco Mundial para El Salvador, un rol que unifica el liderazgo de la institución en el país para apoyar mejor las prioridades de los sectores público y privado, promover la creación de empleo y ampliar oportunidades económicas. Como gerente de país, Doretti liderará la representación de las principales instituciones del Grupo Banco Mundial en El Salvador: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En este cargo, impulsará un enfoque más integrado para movilizar financiamiento, conocimiento e inversión privada. “El Salvador tiene una oportunidad única para acelerar la creación de empleo, fortalecer su capital humano y atraer la inversión necesaria para impulsar un crecimiento más inclusivo y resiliente”, afirmó Doretti. “Espero trabajar estrechamente con el gobierno, el sector privado y socios para el desarrollo para ayudar a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños”, agregó. El Grupo Banco Mundial apoya a El Salvador mediante soluciones para los sectores público y privado. El programa del Banco Mundial, enfocado en el sector público, asciende a US$2.400 millones y se centra en promover el crecimiento económico y la creación de empleo a través de inversiones en educación, salud, transporte, agua, energía y desarrollo económico local.