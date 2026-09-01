El Salvador alcanza 40 descargas de gas natural desde 2022

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La central de Energía del Pacífico cuenta con una capacidad aproximada de 380 MW y forma parte de una inversión cercana a US$1.150 millones, convirtiéndose en una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país.

Por revistaeyn.com Energía del Pacífico (EDP) alcanzó un nuevo hito operativo con la recepción del SM BLUEBIRD, procedente de Corpus Christi, Estados Unidos, que descargó 41.444 m³ de gas natural licuado (GNL), equivalentes a aproximadamente 0,93 TBtu de energía. Con esta operación, El Salvador suma 40 descargas exitosas de GNL desde el inicio de operaciones de EDP en 2022.

La central de Energía del Pacífico cuenta con una capacidad aproximada de 380 MW y forma parte de una inversión cercana a US$1.150 millones, convirtiéndose en una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país. La operación se apoya en la FSRU BW Tatiana, pieza clave del sistema de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL frente a la costa salvadoreña. El gas natural ya ocupa un papel central dentro del sistema eléctrico salvadoreño: de acuerdo con información oficial y regional, se ha consolidado como la principal fuente térmica y no renovable de generación, aportando confiabilidad y respaldo a una matriz con alta participación renovable.