El Salvador alcanza 40 descargas de gas natural desde 2022

Por revistaeyn.com
Energía del Pacífico (EDP) alcanzó un nuevo hito operativo con la recepción del SM BLUEBIRD, procedente de Corpus Christi, Estados Unidos, que descargó 41.444 m³ de gas natural licuado (GNL), equivalentes a aproximadamente 0,93 TBtu de energía.
Con esta operación, El Salvador suma 40 descargas exitosas de GNL desde el inicio de operaciones de EDP en 2022.
La central de Energía del Pacífico cuenta con una capacidad aproximada de 380 MW y forma parte de una inversión cercana a US$1.150 millones, convirtiéndose en una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país.
La operación se apoya en la FSRU BW Tatiana, pieza clave del sistema de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL frente a la costa salvadoreña.
El gas natural ya ocupa un papel central dentro del sistema eléctrico salvadoreño: de acuerdo con información oficial y regional, se ha consolidado como la principal fuente térmica y no renovable de generación, aportando confiabilidad y respaldo a una matriz con alta participación renovable.
Energía del Pacífico señala que su proyecto abastece aproximadamente 30 % de la demanda eléctrica de El Salvador.
Invenergy identifica al complejo como una instalación de 380 MW destinada a proporcionar energía confiable y más asequible al país, al tiempo que contribuye a diversificar su matriz eléctrica.
Desde la perspectiva del sistema eléctrico regional, el gas natural ya ocupa una posición relevante. El Ente Operador Regional (EOR) estima en su actualización del Planeamiento Operativo 2026–2027 que la generación salvadoreña a gas natural alcanzará aproximadamente 2.511 GWh durante 2026, convirtiéndola en la principal fuente de generación no renovable del país.
El mismo documento proyecta que el conjunto de recursos renovables seguirá representando la mayoría de la generación anual, mientras que el gas natural mantendrá un papel fundamental como fuente térmica de respaldo y generación firme.