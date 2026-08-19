Grupo Banco Mundial nombra a Thomas Edward Lubeck nuevo gerente país para Guatemala

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En este cargo, contribuirá a impulsar el enfoque integrado del Grupo Banco Mundial, permitiendo que la institución opere como una plataforma unificada que reúne soluciones del sector público y privado para apoyar las prioridades de desarrollo de Guatemala y ampliar las oportunidades económicas.

Por revistaeyn.com Thomas Edward Lubeck ha sido nombrado gerente de país del Grupo Banco Mundial (GBM) para Guatemala, en un rol que integra el liderazgo de la institución en el país para apoyar las prioridades de desarrollo y promover la creación de empleo y oportunidades económicas. Lubeck lidera la representación de las principales instituciones del Grupo Banco Mundial en Guatemala: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En este cargo, contribuirá a impulsar el enfoque integrado del Grupo Banco Mundial, permitiendo que la institución opere como una plataforma unificada que reúne soluciones del sector público y privado para apoyar las prioridades de desarrollo de Guatemala y ampliar las oportunidades económicas. “Como una de las economías más importantes de Centroamérica, Guatemala tiene una oportunidad única para acelerar la creación de empleo, fortalecer su capital humano y atraer las inversiones necesarias para apoyar un crecimiento más inclusivo y resiliente. Espero trabajar estrechamente con el Gobierno, el sector privado y nuestros socios para avanzar en iniciativas que amplíen las oportunidades económicas y mejoren la calidad de vida de las personas en todo el país”, señaló Lubeck. El Marco de Alianza con el País del Grupo Banco Mundial para Guatemala continuará orientando el trabajo de la institución en el país, al proporcionar el marco estratégico para la colaboración con el Gobierno, el sector privado y los socios para el desarrollo. De nacionalidad estadounidense, Lubeck cuenta con casi tres décadas de experiencia en desarrollo internacional e inversiones en mercados emergentes, combinando una sólida trayectoria en inversiones con amplia experiencia de liderazgo en la estructuración de soluciones público-privadas.