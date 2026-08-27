Crean en El Salvador el encuentro de negocios TradeExpo 2026

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El encuentro se centrará en agendas de negocios B2B pre-agendadas, conferencias sobre las últimas tendencias de mercado y espacios de networking ejecutivo.

Por revistaeyn.com Invest in El Salvador y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), anunciaron la creación de El Salvador TradeExpo 2026, el encuentro de negocios más ambicioso del país, diseñado para conectar la oferta exportable salvadoreña con el mundo y atraer inversión estratégica. Bajo el lema "Where Opportunities Connect", la iniciativa, que se celebrará el 12 y 13 de octubre, materializa la visión de un El Salvador que avanza. Según el Banco Central de Reserva, BCR, a junio de 2026, las exportaciones salvadoreñas rompieron la barrera de los US$3,401 millones, un crecimiento del 4.1 % respecto al mismo período del año anterior.

“Hemos decidido dejar de ser un actor secundario para convertirnos en el hub estratégico donde las oportunidades de América se conectan. TradeExpo no es una feria más; es nuestra declaración al mundo de que somos el socio más confiable, ágil y competitivo para hacer negocios”, afirmó la Directora Ejecutiva de Invest in El Salvador, Samadhy Martínez. Esta visión conjunta de Invest in El Salvador y CAMARASAL une la agilidad y la inteligencia de mercados del Estado con los 110 años de experiencia y confianza del sector privado, para generar oportunidades comerciales reales, conectar a las empresas salvadoreñas con compradores internacionales calificados y posicionar a El Salvador como el destino #1 en facilitación del comercio en Latinoamérica. “Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Por más de un siglo, nuestro trabajo ha estado enfocado en fortalecer al sector productivo”, destacó la presidenta de CAMARASAL, Leticia Escobar.