El Salvador compra más de 1.000 monedas de bitcoin por US$100 millones

POR EFE El Gobierno de El Salvador compró la noche de lunes más de 1.000 monedas de bitcoin por un valor de 100 millones de dólares, con lo que sus reservas superaron los 7.000 bitcoines, según informó la gubernamental Oficina Bitcóin. "¡Te lo dije! ¡El Salvador está ganando! 100 millones de dólares = 1.098,19 BTC", publicó la entidad en X en un mensaje en inglés, que fue compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

De acuerdo con el portal oficial de la referida oficina, la reserva de El Salvador de bitcoin llegó a 7.474,37 monedas, con un valor total de más de 672,1 millones de dólares. La compra habría entrado a las cuentas del Gobierno salvadoreño en dos tandas de 500 bitcoines y una de 90, según indica la página gubernamental "bitcoin.gob.sv". El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele en ese momento. Sin embargo, tras alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones de dólares, la Asamblea Legislativa le retiró al bitcóin el carácter de moneda de curso legal, eliminó la obligatoriedad de su aceptación y suprimió el papel del Estado en los intercambios.