Autorizan solicitud de compra de La Hipotecaria por Inversiones Cuscatlán Centroamérica

Finanzas

La Superintendencia de Competencia considera que la concentración entre por Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. para adquirir La Hipotecaria Holding, Inc., no derivará en una posible limitación significativa de la competencia.

Por revistaeyn.com La Superintendencia de Competencia (SC) autorizó la solicitud de concentración económica presentada por Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. para adquirir La Hipotecaria Holding, Inc., como resultado del análisis técnico, económico y jurídico, en el que se determinó que la transacción no limitará la competencia en los mercados involucrados. La concentración económica autorizada consiste en la adquisición del capital accionario de La Hipotecaria Holding, Inc., y sus subsidiarias como La Hipotecaria, S.A. de C.V., por parte de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A., cuyo grupo corporativo incluye en el país a Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A., Seguros e Inversiones, S.A. (SISA), SISA Vida, S.A. Seguros de Personas, entre otras.

Por lo tanto, el mercado relevante que fue centro del análisis se definió como: otorgamiento de créditos para vivienda.. Al mismo tiempo, se exploró la dinámica de los seguros asociados a este tipo de crédito. Durante el análisis que empezó en marzo pasado, la SC requirió información a 8 agentes económicos participantes del mercado involucrado, así como a la Superintendencia del Sistema Financiero, con el propósito de obtener insumos con los que se pudo evaluar los potenciales efectos de la transacción sobre la competencia, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, a la luz del artículo 34 de la Ley de Competencia. En la resolución de autorización, la Superintendencia indicó que la concentración económica no derivará en una posible limitación significativa de la competencia en los créditos de vivienda, al verificar que existe rivalidad en el mercado.