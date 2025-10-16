Gobiernos deberían asumir la responsabilidad de abordar la desigualdad, según encuesta

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El apoyo a iniciativas que promueven la igualdad sigue siendo mayor que la resistencia, aunque ha disminuido ligeramente comparado a 2023, según la encuesta “Monitor de Igualdad” realizada en 31 países por Ipsos a través de su plataforma en línea Global Advisor durante febrero y marzo de 2025. Para este estudio, Ipsos entrevistó a más de 23.000 adultos de 18 años o más, identificando tendencias que muestran tanto avances como desafíos persistentes en distintos contextos sociales.

El promedio mundial de la investigación destaca que dos tercios de la población piensan que el gobierno debería asumir la responsabilidad de abordar la desigualdad. A nivel mundial, el 88 % de los encuestados considera importante que las marcas creen experiencias digitales accesibles para personas con discapacidad. El Index Equalities 2025 también evidencia diferencias generacionales significativas: la Generación Z es 12 puntos porcentuales menos propensa que los Baby Boomers a considerar que el éxito depende principalmente de sus propios méritos, y siete puntos más propensa a atribuirlo a factores fuera de su control. En comparación con los Baby Boomers, la Generación Z se identifica más de tres veces como neurodivergente y alrededor de seis veces más como persona con discapacidad cognitiva o de aprendizaje.

Experiencias digitales accesibles

A nivel mundial, el 86 % de los encuestados considera importante que las marcas desarrollen experiencias digitales accesibles para personas con discapacidad. En Latinoamérica, los grupos que enfrentan condiciones más desiguales incluyen personas con discapacidad física, adultos mayores y mujeres, con porcentajes del 42 %, 34 % y 28 % respectivamente. Las diferencias generacionales también son visibles: los Baby Boomers son más propensos que la Generación Z a considerar que el éxito depende de sus propios esfuerzos, con un 57 % frente al 40 %.