Finanzas

Las aseguradoras frente al reto de equilibrar beneficios y riesgos con uso de IA y drones

Para que esta transformación tecnológica sea sostenible, las compañías de seguros necesitan ganar la confianza de reguladores y clientes, señala S&P Global Market Intelligence.

Por revistaeyn.com La convergencia entre inteligencia artificial (IA) y fotografía aérea emerge como un eje vital para la evolución del seguro de viviendas. Las compañías están explorando estas tecnologías con cautela, conscientes de que pueden optimizar sus análisis de riesgo, pero también desatar controversias regulatorias y éticas. S&P Global Market Intelligence señala que las organizaciones del sector aseguran que la IA integrada con imágenes aéreas —por ejemplo, fotos satelitales o capturadas por drones— permite observar detalles como el estado de los techos, la cobertura de árboles o posibles vulnerabilidades estructurales que antes resultaban difíciles de evaluar.

Así, las aseguradoras pueden afinar sus tarifas y reducir la volatilidad financiera más allá de lo que ofrecen los modelos catastróficos tradicionales. No obstante, esta ventaja tecnológica también genera interrogantes. Reguladores y ciudadanos han levantado la voz para cuestionar la imparcialidad de esos sistemas automáticos, su transparencia y la posibilidad de sesgos no previstos. En algunos estados de Estados Unidos, ya se solicita a las aseguradoras que revelen plenamente sus métodos de IA, los proveedores externos involucrados y los parámetros exactos que utilizan para valorar los riesgos, apunta S&P Global Market Intelligence El uso de drones para obtener imágenes detalladas añade otra capa de complejidad. Además de desafíos técnicos, surgen preocupaciones sobre la privacidad, el permiso para el sobrevuelo y la posibilidad de que ciertos asegurados queden en desventaja si sus propiedades no figuran claramente en esas tomas.