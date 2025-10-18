Los fraudes bancarios aumentan un 65% a nivel mundial en el último año

Esto incluye un aumento del 100% en los intentos de estafa por voz (vishing), un incremento del 63% en las estafas románticas y un 42% más de intentos de estafas de inversión. Los ataques de phishing por SMS (smishing) también aumentaron por un factor de 10 a nivel global con un mayor crecimiento en Latinoamérica de hasta 14 veces.

Un nuevo informe de BioCatch, empresa que previene delitos financieros mediante el reconocimiento de patrones de comportamiento humano, revela un crecimiento explosivo y exponencial de las estafas en todo el mundo. La investigación, basada en datos de instituciones financieras que atienden a casi 350 millones de consumidores en cinco continentes, muestra que los intentos de estafa aumentaron un 65% en el último año.

“El smishing es una modalidad de fraude que ha aumentado de manera considerable en Latinoamérica impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la banca digital. Los estafadores utilizan mensajes SMS para hacerse pasar por empresas o instituciones legítimas —como bancos, servicios de paquetería o dependencias gubernamentales—y suelen incluir enlaces falsos que, al abrirse, pueden infectar el dispositivo o robar información personal”, explicó Josué Martínez, Global advisor para BioCatch Latam.

“Aunque estas cifras son impactantes, probablemente no sorprendan a nadie”, afirmó Tom Peacock, Director de Inteligencia Global contra el Fraude de BioCatch. “Los líderes de los equipos de fraude y lavado de dinero de los mayores bancos del mundo enfrentan este aluvión de estafas cada día, mientras que el resto de nosotros hemos notado un claro aumento en los mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales sospechosas”.

La investigación de BioCatch muestra que las estafas de compra siguen siendo el tipo más común en el mundo, con un aumento del 14% en los intentos durante el último año. La Alianza Global contra las Estafas (Global Anti-Scam Alliance) estima que los consumidores pierden US$1,03 billones al año (y en aumento) debido a fraudes.

En un comunicado anterior este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. atribuyó la mayoría de las estafas que afectan a los consumidores y sus instituciones financieras a operaciones criminales organizadas. “El sistema financiero está siendo utilizado para explotar a las personas”, declaró Ian Mitchell, fundador de The Knoble. “Estos crímenes adoptan muchas formas: Generational wealth? / riqueza generacional robada mediante estafas, personas esclavizadas en centros de fraude, imágenes de niños explotados compradas y vendidas en línea, dinero movido por todo el mundo para financiar otros crímenes atroces. La realidad es que la actividad criminal organizada no solo roba dinero. En algunos casos, también roba vidas”.

“No se trata de operaciones ocultas en un sótano”, añadió Erin West, fundadora de Operation Shamrock. “Ciudades enteras están ahora dedicadas a las estafas, operando abiertamente, protegidas y en expansión. Son ciudades en auge, pero en lugar de producir bienes, su industria es el fraude”.

Una nota positiva del informe: los clientes de BioCatch reportaron una disminución del 15% en las estafas de suplantación de identidad, atribuida en parte a la adopción de soluciones basadas en comportamiento. En julio, BioCatch lanzó Scams360, que ofrece una protección sin precedentes contra los tipos de estafas que los bancos han tenido dificultades para detectar y prevenir (románticas, de inversión, por correo electrónico empresarial, de compra, etc.).