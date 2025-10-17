El crédito privado gana terreno como fuente de financiamiento en América Latina

Finanzas

El crédito privado surge en el financiamiento de infraestructura debido al limitado financiamiento público y a la retracción bancaria, señala Moody´s Ratings.

Por revistaeyn.com El crecimiento del crédito privado en América Latina aún se encuentra en sus primeras etapas. Si bien el crédito privado de la región es relativamente pequeño, ha aumentado rápidamente, hasta alcanzar los US$14.900 millones en diciembre de 2024, desde US$4.200 millones en diciembre de 2015, señala un reporte de Moody´s Ratings. Los bancos llevan mucho tiempo dominando el crédito en América Latina debido a una penetración crediticia relativamente baja, altas tasas de interés de deuda pública e importantes diferenciales bancarios, es decir, la brecha entre el costo del financiamiento para los bancos y las tasas que les cobran a los prestatarios.

Sin embargo, Moody´s Ratings apunta que el crédito privado adquiere cada vez más importancia a medida que se desarrollan los mercados de capitales locales, el crecimiento económico impulsa una mayor demanda de crédito y las necesidades de financiamiento específicas presentan nuevas oportunidades para los inversores Brasil representa el 70 % de los activos administrados (AUM, por sus siglas en inglés) de la región, seguido de México con un 14 % y Colombia con un 10 %. Los préstamos directos a empresas del mercado medio, el financiamiento de infraestructura y de deuda bajo estrés financiero son clases comunes de operaciones. Si bien el crecimiento ha sido sólido, la región representa solo el 0.6 % del mercado global de crédito privado. Moody´s Ratings añade que el crédito privado está surgiendo en el financiamiento de infraestructura debido al limitado financiamiento público y a la caída de la actividad bancaria. "A medida que los fondos públicos y los bancos reducen el financiamiento disponible para proyectos a largo plazo, el crédito privado proporciona estructuras flexibles y personalizadas, que les permiten a los inversores asumir posiciones preferentes respaldadas por garantías y apoyar proyectos, especialmente en las áreas de transición energética e infraestructura digital", indica la agencia. Este financiamiento alternativo ayuda a las empresas que no pueden acceder a préstamos bancarios tradicionales, aunque la gestión rigurosa del riesgo y la debida diligencia siguen siendo desafíos clave para seguir escalando en la región