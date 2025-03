Migrantes hondureños hombres perciben ingresos 1,9 veces superiores a las mujeres

Por principales países de residencia de los encuestados, se observó que en Estados Unidos la actividad económica con la participación más alta es la construcción privada. Mientras, los servicios domésticos, limpieza y cuidado de personas son la actividad económica predominante de los que residen en España.

El 77.9 % de los entrevistados por el BCH respondieron que realizan habitualmente transferencias de dinero en efectivo a familiares y amigos, por un promedio mensual de US$497.0. Este segmento percibe un ingreso promedio mensual de US$4,119.1, implicando que los respondientes destinan el 12.1 % de esos recursos al envío de remesas.

Por género, los hombres manifestaron que envían remesas a Honduras por un promedio mensual de US$650.3. En el caso de las mujeres, realizan este tipo de transacciones por un monto promedio de envío mensual de US$319.5.

El 38.6 % de los encuestados manifestó que su madre es el principal beneficiario de las remesas, seguido por el padre y hermanos con 15.3 % cada grupo. No obstante, los montos de envío más elevados son los que se remiten al cónyuge (US$1,010.3) e hijos (US$628.1).

Al consultar sobre los planes de envío de remesas en el presente año, el 53.4 % indicó que no tienen considerado incrementar el valor del giro por remesas, por lo que planean mantener la misma cantidad promedio de envío. En cambio, el 28.7 % espera aumentar el monto de envío de remesas. Sin embargo, el 2.4 % afirmó que podría disminuir el monto que envía y el 15.5 % no sabe o no respondió.