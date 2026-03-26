Panamá adjudicó US$43,86 millones en primera subasta de Notas del Tesoro de 2026

Finanzas

Aunque la subasta recibió ofertas por US$139,86 millones, el Gobierno panameño optó por adjudicar selectivamente US$43,86 millones.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá adjudicó US$43,86 millones en la primera subasta de 2026 de la Nota del Tesoro con cupón de 5,25 % y vencimiento en marzo de 2033, un instrumento a 7 años con amortizaciones parciales que le otorgan una vida promedio de 6 años. La operación estuvo compuesta por US$8,5 millones en ofertas competitivas al precio de corte de 98,85 %, equivalente a un rendimiento de 5,45 %, y por US$35,36 millones en ofertas no competitivas, con un rendimiento promedio ponderado de 5,43 %.

"Esta decisión refleja una estrategia de financiamiento responsable y disciplinada, orientada a proteger el costo de la deuda pública y a priorizar condiciones convenientes para el Estado, incluso en un entorno internacional exigente", señaló el Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque la subasta recibió ofertas por US$139,86 millones, el Gobierno panameño optó por adjudicar selectivamente US$43,86 millones. La colocación se realizó en un contexto de tasas globales más altas que las observadas en la última subasta de Notas del Tesoro de septiembre de 2025. En ese período, el UST 5Y pasó de 3.65 % a 4.02 % y el UST 6Y de 3.76 % a 4.11 %.