Deuda externa de Nicaragua supera los US$16.100 millones, casi 82 % del PIB

Finanzas

Por Agencia EFE Nicaragua cerró los primeros nueve meses de 2025 con una deuda externa de US$16.139,3 millones, lo que equivale al 81,95 % del producto interior bruto (PIB) de ese país (US$19.694 millones), informó el Banco Central nicaragüense. Del total del endeudamiento al finalizar septiembre pasado, US$8.866,1 millones correspondieron al sector público (54,9 % del total) y US$7.273,2 millones al privado (45,1 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en US$84,5 millones (0,5 %) con respecto al saldo del trimestre anterior (US$16.054,8 millones), como resultado del aumento de la deuda externa pública en US$43 millones y la deuda externa privada en US$41,2 millones, explicó el ente emisor. Del total de la deuda externa, el 43,1 % se mantuvo con acreedores oficiales multilaterales, 30,7 % con acreedores oficiales bilaterales, 23,3 % con proveedores y otros acreedores, y 2,9 % con banca comercial, detalló la entidad. En el tercer trimestre de 2025, los desembolsos fueron de US$772,3 millones, de los cuales 83,8 % provino de acreedores privados y 16,2 % de acreedores oficiales. De ese total de desembolsos, US$612,7 millones fueron para el sector privado y US$159,6 millones al sector público, indicó el Banco Central. Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (30,7 %), comercio (20,2 %), intermediación financiera (12,7 %), industria manufacturera (10,6 %), administración pública (8,4 %), construcción (7,5 %), minería (7,2 %), y resto de sectores (2.7%).