Finanzas

Deuda externa de Nicaragua supera los US$16.100 millones, casi 82 % del PIB

Del total del endeudamiento al finalizar septiembre pasado, US$8.866,1 millones correspondieron al sector público (54,9 % del total), reporta el Banco Central de Nicaragua.

    En tanto, el servicio de la deuda externa fue de US$781,2 millones de dólares en el tercer trimestre. Foto de iStock
2026-01-19

Por Agencia EFE

Nicaragua cerró los primeros nueve meses de 2025 con una deuda externa de US$16.139,3 millones, lo que equivale al 81,95 % del producto interior bruto (PIB) de ese país (US$19.694 millones), informó el Banco Central nicaragüense.

Del total del endeudamiento al finalizar septiembre pasado, US$8.866,1 millones correspondieron al sector público (54,9 % del total) y US$7.273,2 millones al privado (45,1 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en US$84,5 millones (0,5 %) con respecto al saldo del trimestre anterior (US$16.054,8 millones), como resultado del aumento de la deuda externa pública en US$43 millones y la deuda externa privada en US$41,2 millones, explicó el ente emisor.

Del total de la deuda externa, el 43,1 % se mantuvo con acreedores oficiales multilaterales, 30,7 % con acreedores oficiales bilaterales, 23,3 % con proveedores y otros acreedores, y 2,9 % con banca comercial, detalló la entidad.

En el tercer trimestre de 2025, los desembolsos fueron de US$772,3 millones, de los cuales 83,8 % provino de acreedores privados y 16,2 % de acreedores oficiales.

De ese total de desembolsos, US$612,7 millones fueron para el sector privado y US$159,6 millones al sector público, indicó el Banco Central.

Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (30,7 %), comercio (20,2 %), intermediación financiera (12,7 %), industria manufacturera (10,6 %), administración pública (8,4 %), construcción (7,5 %), minería (7,2 %), y resto de sectores (2.7%).

En tanto, el servicio de la deuda externa fue de US$781,2 millones de dólares en el trimestre, de los cuales US$680,2 millones fueron pagos de principal y 101 millones pagos de intereses y comisiones, según el informe.

Del total del servicio pagado, el 74,3 % correspondió al sector privado, y el resto al sector público (25,7 %), de acuerdo con la información del Banco Central nicaragüense.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado se mantuvo en 14 años (6 años para la deuda del sector no financiero y 22 años para el sector financiero) y la tasa de interés promedio ponderada fue de 5,33 %.

Por su parte, la deuda externa pública registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluyendo 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2,85 %.

Agencia EFE

