Panamá colocó US$156,13 millones en cuarta subasta de Letras del Tesoro

Finanzas

La subasta recibió una demanda total de US$186.58 millones, integrada por US$134.88 millones en ofertas competitivas y US$51.70 millones en ofertas no competitivas.

Por revistaeyn.com Panamá colocó US$156.13 millones en la cuarta subasta de Letras del Tesoro de 2026, a un plazo de 12 meses, confirmando que el mercado local mantiene confianza en los instrumentos de deuda soberana de corto plazo emitidos por el Estado panameño. Del monto total adjudicado, US$95,18 millones correspondieron a ofertas competitivas, US$51,70 millones a ofertas no competitivas y US$9,25 millones fueron colocados mediante el mecanismo de segunda vuelta o green-shoe.

La subasta recibió una demanda total de US$186.58 millones, integrada por US$134.88 millones en ofertas competitivas y US$51.70 millones en ofertas no competitivas. El precio de corte fue de 95,37 %, equivalente a una tasa de corte de 4,80 %. Por su parte, el precio promedio ponderado alcanzó 95,50 %, con un rendimiento promedio ponderado de 4,66 %. Este resultado es especialmente relevante porque se da en un contexto internacional de tasas más altas. El rendimiento del UST Bill a 12 meses se ubicó en 3.74 %, aumentando 24 puntos básicos frente al nivel observado en la subasta de abril. Sin embargo, el rendimiento promedio ponderado de la Letra del Tesoro panameña aumentó únicamente 10 puntos básicos, al pasar de 4.56 % en abril a 4.66% en esta subasta.