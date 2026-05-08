Finanzas

Los depósitos del CBI de Panamá se incrementaron 6,59 % en el primer trimestre

La cartera de crédito neta del Centro Bancario Internacional de Panamá experimentó un crecimiento de 3.9 % en comparación con el mismo período de 2025, alcanzando un saldo de US$101,414.5 millones.

Por revistaeyn.com El Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá reafirma su solidez al mantener una posición financiera robusta, respaldada por adecuados colchones prudenciales y una calidad de activos estable en términos agregados, según las estadísticas del Informe de Actividad Bancaria (IAB), divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Los depósitos del CBI sumaron US$118,521.6 millones, lo que representó un incremento de 6,59 %, con un aumento del 2,4 % en depósitos internos y del 13.03 % en externos.

Por su parte, los depósitos de particulares (internos y externos) sumaron US$93,910.6 millones, equivalentes al 79,2 % del total, y explicaron el 95,6 % del incremento del fondeo, subrayando que la base de captación descansa sobre un componente granular y diversificado. Mientras que la cartera de crédito neta del CBI experimentó un crecimiento de 3.9 % en comparación con el mismo período de 2025, alcanzando un saldo de US$101,414.5 millones, lo que representa un aumento de US$3,767.7 millones respecto a los US$97,646.7 millones registrados el año pasado.